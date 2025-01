Nieuw hoofdstuk in rel tussen Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco

Thibaut Courtois hoopt dat zijn interlandteller ooit weer gaat lopen. De Belgische doelman raakte in de zomer van 2023 in de clinch met bondscoach Domenico Tedesco en kwam sindsdien niet meer uit voor zijn land, maar spreekt in gesprek met CNN de wens uit om zijn interlandcarrière nieuw leven in te blazen.

Al anderhalf jaar bedankt Courtois voor interlands. Een ruzie met Tedesco, die bij afwezigheid van Kevin De Bruyne niet de doelman van Real Madrid aanvoerder maakte, ligt daaraan ten grondslag.

De Italiaanse keuzeheer staat momenteel onder hevige druk. Onder zijn bewind wist België zich maar nipt te handhaven in League A van de Nations League, kan het in de play-offs alsnog afzakken, en eindige het EK in Duitsland in de achtste finale.

Juist nu spreekt Courtois uit ooit opnieuw voor de Rode Duivels te willen spelen. “Ik voel me altijd trots om voor mijn land te spelen”, legt hij uit.

“Natuurlijk is het team ook verder gegaan en ik weet niet wat er de komende maanden of in het komende jaar gaat gebeuren. Maar ik hoop wel weer te kunnen spelen, of om op een goede manier afscheid te kunnen nemen.”

Garanties kent het voetbal niet, zo weet ook Courtois. “Ik zou graag WK (van 2026, red.) spelen, maar we zullen zien wat er gebeurt. Het is allemaal niet zo makkelijk.”

In maart komt de Belgische selectie voor het eerst dit jaar bijeen. Dan wacht het tweeluik met Oekraïne om te bepalen wie er verdergaat in League A van de Nations League en wie in League B.