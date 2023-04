Niets blijft Chelsea en Lampard bespaard: einde seizoen voor drijvende kracht

Reece James komt dit seizoen niet meer in actie namens Chelsea, zo heeft interim-manager Frank Lampard dinsdag bevestigd. De rechtervleugelverdediger kampt met een hamstringblessure en ligt enkele maanden uit de roulatie. Het is de tweede keer dit seizoen dat James in de lappenmand gaat. Eerder dit seizoen kampte hij al met een knieblessure, wat onder meer een streep door het WK zette.

Naast James komt ook Mason Mount dit seizoen niet meer in actie, zo gaf Lampard te kennen. "Reece heeft een hamstringblessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Real Madrid", aldus Lampard tijdens de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Brentford van woensdag. "Hij heeft de wedstrijd uitgespeeld, maar de scan heeft uitgewezen dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Hetzelfde geldt voor Mount. Hij ondergaat een operatie aan zijn bekkenblessure en moet daarna vier werken herstellen."

Wat betreft Mount hield Lampard nog wel een slag om de arm. De mogelijkheid bestaat dat de middenvelder op de laatste speeldag weer inzetbaar is voor Chelsea, maar die kans lijkt klein. Mount wordt de laatste weken in verband gebracht met een overgang naar Bayern München, waar hij herenigd moet worden met Thomas Tuchel. De voormalig Vitessenaar is dit seizoen, los van zijn blessures, niet verzekerd van een basisplaats. Bovendien eist hij meer salaris en wil hij in dezelfde schaal worden ingedeeld als de topverdieners.

James raakte al twee keer eerder geblesseerd dit seizoen. In oktober werd de Engels international uitgeschakeld vanwege een knieblessure, waardoor hij onder meer een streep door het WK moest zetten. Eind december kwam Chelsea opnieuw met de mededeling dat de rechtsback in de lappenmand moest vanwege een kniekwetsuur. James gaf daarop aan dat 2022 'in mentaal opzicht' het zwaarste jaar uit zijn carrière was.

Het wegvallen van James is een volgende tik voor Lampard, die sowieso al niet lekker is begonnen aan zijn tweede termijn op Stamford Bridge. De oud-middenvelder verloor zijn eerste vier wedstrijden sinds hij het stokje overnam van Graham Potter. Dat overkwam nog nooit eerder een manager van Chelsea. The Blues staan elfde in de Premier League. Er is een wonder nodig om het seizoen te eindigen op een plek die recht geeft op Europees voetbal.