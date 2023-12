Niet Brobbey, maar andere Ajax-speler maakt meeste indruk op Olij: ‘Zó dominant’

Jorrel Hato maakte tijdens Ajax - Sparta (2-1) de meeste indruk op Nick Olij, zo vertelt de doelman bij Goedemorgen Eredivisie. Ook voor Brian Brobbey heeft de sluitpost lovende woorden over, maar de zeventienjarige Hato imponeerde de Sparta-goalie het meest.

Tafelgenoot Aad de Mos stelt aan Olij de vraag welke Ajacied het meeste indruk op de Spartaanse kleedkamer heeft gemaakt. "Hato", antwoordt de doelman zonder aarzelen.

"Gister (zaterdag, red.) zit je in de bus met een aantal gasten de wedstrijd na te bespreken en dan kom je wel tot de conclusie dat er een aantal spelers binnen Ajax zijn die heel goed zijn en veel individuele kwaliteiten hebben."

"Maar voor mij springt Hato erbovenuit. Hoe dominant hij is op die leeftijd..." De Mos stelt vervolgens dat 'er maar weinigen zijn die Tobias Lauritsen in het kontzakje hebben'. Maar Hato had dat wel, vindt de analyticus.

"Tobias is met de lange bal in de lucht moeilijk te kloppen, dat is een van onze wapens", reageert Olij. "Maar gisteren speelden wij een aantal ballen naar Tobias over de grond en dan kan je wel zien dat Hato heel kort zit en heel dominant is in zijn manier van spelen."

Ook Hans Kraay junior is lyrisch over de jonge centrumverdediger. "Hato heeft Lauritsen bijna onschadelijk gemaakt. En ik heb nieuws over Hato", zegt de analyticus met gevoel voor drama.

"Hij is helemaal geen 17, hij is 27", is Kraay junior complimenteus. "Het is werkelijk ongelofelijk, hij speelt als een routinier. Zó ongelofelijk knap. En ook gewoon als zeventienjarige je hoofd boven water houden als het met de hele ploeg slecht gaat...", besluit hij.

