Niemand lijkt vreemde actie van Feyenoord-speler Ibrahim Osman te begrijpen

Feyenoord beleefde woensdag een heerlijke avond tegen FC Groningen. Dankzij een 4-1 overwinning nam de ploeg van Robin van Persie plek drie in de Eredivisie over van FC Utrecht. Na afloop gaat het bij ESPN over een gek moment uit het duel.

De wedstrijd werd in de laatste reguliere minuut in het slot gegooid door invaller Ibrahim Osman. De vleugelspits kwam van links naar binnen en schoot raak in de verre onderhoek. Bij het juichen maakte de van Brighton & Hove Albion gehuurde aanvaller een 'praatgebaar' met zijn hand en een vinger voor de mond.

Niemand lijkt de actie van Osman te kunnen verklaren. "Nou, nou, nou, meneer Osman. Wat hebben we u aangedaan?", vraagt commentator Vincent Schildkamp zich af. "Blijkbaar wat criticasters die hem ineens te binnen schieten. Een gek moment."

Na afloop komt het juichmoment ook ter sprake bij de analisten. "Zou hij zo gefrustreerd zijn?", vraagt presentator Jan Joost van Gangelen. "Dat hij met dat vingertje en z’n hand laat zien: jullie babbelen maar, maar ik ben heus wel een goede speler."

"Ik heb geen idee", reageert Kees Kwakman. "Volgens mij is hij niet echt besproken, toch?"

"Nee, maar hij kwam als een komeet bij Feyenoord", reageert Van Gangelen. "Iedereen had hooggespannen verwachtingen van een speler die voor zoveel geld (19,5 miljoen euro) gehaald is naar de Engelse competitie en verhuurd aan Feyenoord. En dan eigenlijk op het tweede plan, toch?"

Karim El Ahmadi snapt het ook niet helemaal. "Volgens mij liet hij wel in de Champions League-wedstrijden echt zien dat hij een wapen kan zijn met zijn snelheid als hij ruimte krijgt", aldus de oud-middenvelder van Feyenoord. "Maar hij heeft ook wel heel veel wedstrijden gespeeld waarin hij niet echt heel goed was."