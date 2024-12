FC Barcelona jaagt niet langer op Nico Williams (22, Athletic Club). Afgelopen zomer waren de Catalanen concreet in de markt voor de man die zichzelf in de kijker had gespeeld op het EK, maar van een transfer kwam het niet. Inmiddels kijkt Barça verder, maar dat wil niet zeggen dat de algemene interesse in Williams is opgedroogd.

De 22-jarige flankbestrijker geniet volgens The Athletic namelijk serieuze interesse van Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur en Bayern München. Alle genoemde clubs worden beschreven als 'langere bewonderaars' van Williams.

De speler in kwestie ziet zichzelf uitkomen in de Premier League. Een transfer in 2025 is 'waarschijnlijk'.

"De grotere vraag is of het in januari of aan het einde van het seizoen gebeurt", schrijft David Ornstein in de publicatie. Bovendien weet de journalist van een gelimiteerde afkoopsom in Williams' overeenkomst met zijn huidige werkgever.

"Williams verdient een riant salaris, maar zijn afkoopsom van 55 miljoen pond is redelijk laag voor een speler van zijn niveau." Omgerekend is de aanvaller voor zo'n 66 miljoen euro op te pikken in Baskenland.

Bij Athletic Club beschikt Williams over een contract tot de zomer van 2027. De in Pamplona geboren buitenspeler zette eind vorig jaar zijn handtekening onder deze verbintenis.

Dit seizoen haalde Williams vooralsnog niet het niveau van tijdens het EK in Duitsland. Sinds de start van het seizoen noteerde hij in achttien wedstrijden twee doelpunten en vijf assists.