Ángel Di María wil nog één prijs winnen en stopt uiterlijk op 14 juli 2024

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 21:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:55

Ángel Di María gaat een punt zetten achter zijn interlandcarrière, zo onthult hij in gesprek met het Argentijnse radioprogramma Todo Pasa. De 35-jarige wil zich nog één keer laten zien en mikt op een laatste hoofdprijs in het shirt van zijn vaderland: de CONMEBOL Copa América.

Dinsdag laat Di María weten dat het winnen van de Copa América, die in 2024 afgewerkt wordt in de Verenigde Staten, zijn laatste doel is met Argentinië. De aanvaller van Benfica zal niet meer wachten tot het WK 2026, iets dat Lionel Messi mogelijk wél doet.

“De Copa América komt nog en daarna is het afgelopen”, onthult Di María op de radio. “Het is het laatste toernooi dat ik speel.”

“Ik ben naar Benfica gegaan, omdat ik op die manier in aanmerking blijf komen om deel uit te maken van de nationale ploeg. Ik doe er alles aan om bij la Selección te blijven.”

De aankondiging van Di María komt overigens niet geheel als verrassing, want in mei 2022 liet hij al doorschemeren dat het WK 2022 zijn laatste kunstje zou worden. De plannen om afscheid te nemen zijn uiteindelijk uitgesteld tot uiterlijk 14 juli 2024, wanneer de finale van de Copa América gespeeld wordt.

In totaal maakte Di María 29 doelpunten in 134 interlands, waarmee hij zevende staat op de topscorerslijst van Argentinië. Alleen Javier Zanetti (145), Javier Mascherano (147) en Lionel Messi (177) speelden meer interlands.

De belangrijkste prijs voor Di María is uiteraard de wereldtitel van 2022. Verder legde hij met Argentinië onder meer beslag op de Copa América in 2021 en op Olympisch goud in 2009.