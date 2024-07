Ángel Di María weigert transfer na opgestuurde varkenskop met kogel

Ángel Di María keert niet terug bij zijn jeugdliefde Rosario Central, zo melden diverse Argentijnse media. De 36-jarige linkspoot zit momenteel zonder club en hoopte zijn carrière af te sluiten op het oude nest, maar doodsbedreigingen aan het adres van zijn familie zetten een streep door een terugkeer.

Eind mei meldde GOAL dat Di María na de Copa América vrijwel zeker zou terugkeren naar Rosario. Met Argentinië wist de technicus beslag te leggen op de prestigieuze prijs, maar zijn gewenste transfer gaat toch niet door.

Meerdere incidenten liggen daar ten grondslag aan. In gesprek met televisiezender Rosario3 vertelt Di María waarom hij niet terugkeert. “Mijn zus ontving laatst een doos met daarin een varkenskop. In het hoofd van het overleden beest zat een kogel. Op een briefje stond dat mijn dochter Pia de volgende is wanneer ik terugkeer naar Rosario.”

“Het waren verschrikkelijke maanden”, gaat Di María verder. “Op deze manier wil ik niet terugkeren naar Rosario. Ze hebben mijn familie geraakt en dat kan ik niet tolereren, tegen geen enkele prijs.”

Ook de vader van Di María kreeg te maken met bedreigingen. Volgens Argentijnse media overtuigde hij zijn zoon uiteindelijk om niet terug te keren naar Rosario. De Argentijnse autoriteiten melden dat de bedreigingen komen vanuit criminele organisaties, die willen aantonen hoeveel macht zij hebben. Rosario kampt al langere tijd met toenemend geweld in de drugshandel.

Di María is er kapot van dat hij niet kan terugkeren naar zijn jeugdliefde. “Elke nacht heb ik gehuild, omdat ik mijn droom niet kan waarmaken.” De 145-voudig Argentijns international (31 doelpunten, 32 assists) speelde tussen 2005 en 2007 voor Rosario. In 39 wedstrijden was Di María goed voor 6 doelpunten en 2 assists.

Benfica pikte hem in juli 2007 op, waarna Di María uitgroeide tot een absolute wereldster. Zijn voetbaltalent bracht hem uiteindelijk naar Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain en Juventus. In de zomer van 2023 keerde Di María terug bij Benfica. In Lissabon was de routinier in het afgelopen seizoen goed voor 17 doelpunten en 15 assists in 48 officiële wedstrijden.

