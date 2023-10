Neymar scheurt kruisband en ligt maanden uit de roulatie: Copa América in gevaar

Woensdag, 18 oktober 2023 om 22:17 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:22

Neymar heeft zijn voorste kruisband gescheurd in de interland van Brazilië tegen Uruguay (2-0 verlies) van dinsdagnacht, zo bevestigt Al-Hilal via de officiële kanalen. De vleugelspeler, die ook schade heeft opgelopen aan zijn meniscus, zal op korte termijn geopereerd worden en wacht dan een maandenlange revalidatie. Neymar speelde pas vijf duels voor Al-Hilal sinds zijn komst deze zomer.

De ster van de Saudi-Arabische topclub schreeuwde het op slag van rust uit van de pijn in Montevideo. Al snel werd duidelijk dat het om een (zeer) ernstige blessure ging. Enkele minuten later werd Neymar in tranen het veld afgedragen per brancard.

De Braziliaan miste de eerste vier competitiewedstrijden van Al-Hilal sinds zijn komst wegens een spierblessure en was net weer fit aan het worden. In de duels met Al-Riyadh en Al-Shabab was hij goed voor één en twee assists. In de interland tegen Venezuela (1-1) van vorige week bracht hij Gabriel Magalhães in stelling om te scoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is de zoveelste zware blessure voor Neymar dit kalenderjaar. De Braziliaan speelde zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain in februari en moest de rest van het seizoen herstellen van een enkelblessure. Daardoor stond hij vijftien wedstrijden aan de kant. In de zomer kampte hij met spierproblemen.

Jurriën Timber werd eerder dit seizoen ook getroffen door een zware kruisbandblessure. Het overkwam de mandekker in zijn eerste thuiswedstrijd voor Arsenal. Timber zal dit seizoen niet meer in actie komen en datzelfde lijkt te gelden voor Neymar.

De kans is dus klein dat de rechtspoot volgend jaar zomer namens Brazilië in actie kan komen op de CONMEBOL Copa América. Het toernooi in de Verenigde Staten wordt in juni en juli afgewerkt.