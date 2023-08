‘Neymar heeft nu al afspraak en maakt droomtransfer op 1 juli 2025’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 19:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:04

Neymar heeft een masterplan uitgestippeld om alsnog terug te kunnen keren bij FC Barcelona, zo meldt L'Équipe. De 31-jarige Braziliaan tekende dinsdag een tweejarig contract in Saudi-Arabië bij Al-Hilal, dat tachtig miljoen euro exclusief bonussen betaalt. Ná die periode stapt Neymar linea recta in het vliegtuig om zijn comeback te maken bij Barcelona, als alles gaat zoals gepland.

Na zes jaar is er een eind gekomen aan het huwelijk van Neymar met Paris Saint-Germain. De Braziliaan werd voor 222 miljoen euro, nog altijd het hoogste transferbedrag ooit, binnengebracht om de Franse grootmacht naar de eerste zege in de Champions League te leiden. Die missie is definitief mislukt. Neymar wilde het Europese toptoneel eigenlijk nog niet verlaten, maar zijn droombestemming Barcelona was op dit moment door de enorme financiële problemen bij de club onbereikbaar.

Neymar wilde koste wat kost een kortdurend contract ondertekenen, om zo het boek Barcelona niet definitief te sluiten. De steraanvaller kon daardoor eigenlijk alleen nog naar Saudi-Arabië: een Europese topclub zou niet bereid zijn om liefst tachtig miljoen euro neer te tellen voor een 31-jarige speler die na twee seizoenen weer transfervrij vertrekt. Bij Al-Hilal klotst het geld tegen de plinten en is de hang naar voetbalsterren groot. De Saudi-Arabische topclub ging daarom wél akkoord met het eisenpakket van Neymar.

De topscorer aller tijden van het Braziliaanse nationale elftal gaat er financieel bepaald niet op achteruit. Zijn toch al royale salaris in Parijs wordt volgens L'Équipe verdrievoudigd of verviervoudigd. Neymar wordt in één klap de derde bestbetaalde voetballer van het moment. De eerste twee namen op die lijst komt Neymar dit seizoen tegen in de nationale competitie: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) is de bestbetaalde speler, met Karim Benzema (Ittihad Club) achter hem.