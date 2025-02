Newcastle-ster Alexander Isak bereikt twee indrukwekkende mijlpalen in Premier League-kraker

Newcastle United heeft zondag indruk gemaakt in de Premier League-kraker tegen Nottingham Forest. Ondanks een vroege achterstand wonnen the Magpies uiteindelijk met 4-3 van de nummer drie van Engeland. Alexander Isak tekende voor rust voor twee treffers, waarmee hij twee indrukwekkende mijlpalen heeft bereikt. Newcastle stijgt dankzij de driepunter naar plek vijf, en heeft momenteel met een wedstrijd meer gespeeld hetzelfde puntenaantal als nummer vier Manchester City.

Het van de Champions League dromende Nottingham begon uitstekend op St. James' Park. Door slordig balverlies op het middenveld zag Callum Hudson-Odoi plots een zee aan ruimte voor zich. Mede doordat Newcastle-goalie Nick Pope niet goed stond opgesteld, schoot Hudson-Odoi van ver raak: 0-1.

Newcastle herstelde zich en kwam halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Lewis Hall bereikte de pas achttienjarige Lewis Miley, die alle tijd en ruimte kreeg om aan te leggen. Zijn schot met links verdween in de verre hoek: 1-1.

Vervolgens ging het razendsnel. Twee minuten na de gelijkmaker viel ook de 2-1 voor Newcastle, via Jacob Murphy. Hall gaf voor en diens pass werd enigszins van richting veranderd, waardoor Murphy in staat werd gesteld de bal over de doellijn te frommelen.

Daarna was het de beurt aan Isak om de show te stelen. De voormalig Willem II'er mocht een strafschop nemen na hands van Ola Aina en passeerde Matz Sels overtuigend. Ogenblikken later was het opnieuw raak voor Isak, die werd aangespeeld door Joe Willock en via een verdediger de verre hoek vond: 4-1.

Met zijn tweede treffer bereikte Isak een prachtige mijlpaal. De spits staat nu op vijftig Premier League-goals, waar hij slechts 76 wedstrijden voor nodig had. Ook is hij nu de meest scorende Zweed in de Premier League ooit. Voor zondag stond hij net als Arsenal-legende Fredrik Ljunberg op 48.

Na rust maakte Nottingham er nog wel degelijk een wedstrijd van. Nikola Milenkovic tikte na een uur behendig binnen uit een hoekschop en vlak voor het einde van de reguliere speeltijd was het opnieuw raak uit een standaardsituatie. Ryan Yates profiteerde optimaal van een afvallende bal en werkte binnen in de verre hoek. Een zeer spannende slotfase volgde, maar Newcastle hield stand: 4-3.