Newcastle doet precies genoeg voor eerste CL in 20 jaar; Leicester leeft nog

Maandag, 22 mei 2023 om 22:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:49

Newcastle United heeft zich maandag minimaal van plek vier in de Premier League verzekerd. De huidige nummer drie van Engeland had daarvoor aan een punt tegen Leicester City genoeg en dat was exact wat er op St. James' Park behaald werd: het werd 0-0. Daarmee mag vooral Leicester zich gelukkig prijzen, gegeven de schotenverhouding van 17 om 1. The Foxes maken zo nog altijd kans op handhaving.

Al voor het maandagse treffen lagen de kaarten er uitstekend bij voor Newcastle. De ploeg van Eddie Howe stond drie punten voor op nummer vijf Liverpool, dat bovendien een minder doelsaldo én een duel meer gespeeld had. Nummer negentien Leicester leek de ideale tegenstander om het karwei af te maken. De landskampioen van 2015/16 behaalde dit seizoen pas dertig punten en lag op koers om af te dalen naar de Championship.

Newcastle United verzekerde zich met een gelijkspel tegen Leicester City van een eindklassering in de top vier.

Ook het spelbeeld maakte direct duidelijk wie waar stond op de ranglijst. Newcastle – waar Sven Botman zoals gewoonlijk startte – greep het initiatief, maar het beet zich stuk op de tegen de eigen zestien aan geplakte Foxes. De eerste grote kans vond daardoor pas vijf minuten voor rust plaats. Newcastle-spits Callum Wilson trof van dichtbij de lat, voordat hij zijn rebound van de lijn af gehaald zag worden. Miguel Almirón overkwam even later hetzelfde, terwijl Leicester op dat moment nog altijd niks op vijandige helft had laten zien.

De ploeg van interim-manager Dean Smith hield zichzelf met kunst, vliegwerk én gebrek aan scherpte van Bruno Guimarães overeind. Laatstgenoemde kreeg namelijk een reuzenkans om de score alsnog te openen in minuut 71. Guimarães kopte de bal van een meter afstand op de paal en hield met zijn misser Leicester in leven. Omdat dat het ook bleef in het restant van de wedstrijd, hebben the Foxes nog altijd kans om op doelsaldo over nummer zeventien Everton heen te klimmen in de laatste speelronde. Newcastle heeft alleen nog de derde plaats te verdedigen en kwalificeert zich voor het eerst sinds 2002 voor het miljardenbal.