Neville uit zorgen over transfermacht Ten Hag, die wijst naar pech en blessures

Gary Neville heeft zijn zorgen geuit over Manchester United en Erik ten Hag. De manager verloor zaterdag vrij kansloos met 2-1 van Nottingham Forest. Na afloop krijgen met name Ten Hag en Antony ervan langs in de Britse media. Neville vormt daarop geen uitzondering.

Analist Jamie Redknapp laat in de studio van Sky Sports weten zich zorgen te maken om het feit dat Ten Hag Antony beschouwt als een speler die 95 miljoen euro waard is. "Als je hem ziet spelen en kijkt naar wat hij aan het team toevoegt, dan is dat angstaanjagend." Ten Hag haalde Antony tegen Forest vlak na rust naar de kant na een dramatisch optreden.

Neville, die bij de wedstrijd aanwezig was, kan zich volledig vinden in de woorden van Redknapp. "Dat is de transfer die echt aan Ten Hag zal blijven plakken. 85 miljoen, 90 miljoen pond voor Antony... Hij maakt zijn prijskaartje verre van waar." Antony kwam in de zomer van 2022 voor minimaal 95 miljoen euro en maximaal 100 miljoen over van Ajax, waar Ten Hag de Braziliaan onder zijn hoede had.

Neville stipt aan dat er naast Antony ook (te) veel geld is betaald voor andere aankopen. "De 70 miljoen voor Højlund is veel geld, 55 miljoen voor Mount is veel geld, zestig miljoen voor Casemiro met een vijfjarig contract is veel geld... Er zijn veel deals afgesloten waar je nu met het glas half leeg naar kan kijken."

Neville is hard over het scoutingsbeleid bij Man United. "De scouts die de hele wereld over reizen om spelers te bekijken, moeten vertrouwd kunnen worden om de juiste spelers te selecteren voor Ten Hag. Daarna gaan ze natuurlijk het gesprek aan en beoordelen ze de speler om tot de juiste conclusie te komen."

"Wat hier gebeurd lijkt te zijn is dat het het scoutingsapparaat, wie daar ook deel van uitmaakt, onmogelijk naar Antony heeft kunnen kijken, om hem vervolgens voor 85 miljoen pond te kopen. Het lijkt erop dat Ten Hag hen heeft mogen overrulen, wat zorgwekkend is. Je hebt leiderschap nodig in de top van de club."

Reactie Ten Hag

Ten Hag gaf na afloop tegenover het mediateam van United aan 'teleurgesteld' te zijn. "We verwachtten iets anders. We hadden een investering (van het team, red.) verwacht, maar dat hebben we niet gezien in de eerste helft. We kwamen wel in hun final third, maar daar hadden we meer moeten investeren om de bal sneller rond te laten gaan en meer loopacties te maken achter de verdediging. Zo zouden we de tegenstander lokken, maar dat hebben we niet gedaan. Dat is teleurstellend."

"In de tweede helft was er spirit en vechtlust in het team en waren we erg ongelukkig." Forest pakte vlak na rust de voorsprong, maar dankzij een treffer van Marcus Rashford, na een blunder van doelman Matt Turner, zag Ten Hag het geloof in zijn team terugkeren. "We vochten voor de overwinning en liepen in de val bij een counteraanval." De 2-1 viel vlak nadat Turner wél redding bracht op een schot van Christian Eriksen. Morgan Gibbs-White genoot veel ruimte en schoot raak.

Ten Hag wees bij Sky Sports op de vele blessures waarmee hij kampt. "Achterin hebben we al negen verschillende duo's gehad. "Het vertraagt ons proces. In januari krijgen we veel spelers terug, dus dan kan het niveau omhoog." United staat na de nederlaag voorlopig zevende, maar kan nog worden ingehaald door zowel Brighton & Hove Albion als Newcastle United.

