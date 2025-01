Nederlandse media zien PSV hangen aan een ‘versleten flosdraadje’

De media in Nederland zijn eensgezind over de prestatie van PSV in de beker tegen Excelsior (5-4). De ochtendkranten stellen dat de Eindhovenaren goed zijn weggekomen van een blamage.

Het Eindhovens Dagblad komt met een metafoor. “PSV hangt aan een versleten flosdraadje, maar ontsnapt nog miraculeus. Het leek voor PSV dinsdagavond na negentig minuten tegen Excelsior afgelopen, over en uit in het bekertoernooi. De sterrenformatie van Peter Bosz oogde als een gewond dier, bezig met de laatste stuiptrekkingen”, schrijft de krant.

De Telegraaf richt zijn pijlen op Peter Bosz. “Ditmaal dreigde Bosz zichzelf in de voet te schieten door het elftal op zeven posities te wijzigen in vergelijking met de wedstrijd tegen AZ van afgelopen zaterdag. Behalve bekerkeeper Joël Drommel kregen ook Armando Obispo, Matteo Dams, Joey Veerman, Guus Til, Johan Bakayoko en Ricardo Pepi een basisplaats”, zag de ochtendkrant.

“Het valt niet te ontkennen, dat deze spelers voor het grootste gedeelte basis-waardig zijn, maar de denkfout die trainers maken, is dat je ongestraft zoveel wisselingen in één keer kunt doen”, vindt de Telegraaf.

“De automatismen en het ritme hebben immers flink te lijden onder zo'n stoelendans en dus gaat dat vaak mis. Het overkwam Bosz al eens als trainer van Ajax, toen de Amsterdammers in de beker werden uitgeschakeld door eerstedivisionist SC Cambuur”, blikt de krant terug.

Ook de Volkskrant zag hoe dicht Excelsior bij een stunt was. “Lange tijd leken Noah Naujoks en Lance Duijvestijn zich tot de bekerhelden van Excelsior te kronen. Middenvelder Naujoks kopte twee keer raak uit een voorzet van Duijvestijn, terwijl de aanvoerder zelf het derde doelpunt maakte.”

“Toen PSV diep in blessuretijd aanzette voor de laatste aanval, werd er vanaf de Excelsior-bank al geroepen dat de scheidsrechter moest affluiten. 'Het is gewoon tijd, hoor’”, schrijft de Volkskrant.