Nederlandse media wijzen massaal naar 1 grote winnaar na pijnlijke nederlaag PSV

Marco Bizot kan rekenen op mooie woorden in de Nederlandse media na de 1-0 zege van Stade Brest op PSV. De 33-jarige doelman uit Hoorn zorgde er met een aantal uitstekende reddingen voor dat de Eindhovenaren niet wisten te scoren in Frankrijk.

‘PSV vangt bot dankzij Bizot’, kopt Jeroen Kapteijns een dag na de teleurstellende nederlaag van de regerend landskampioen in Stade du Roudourou. Volgens de journalist van De Telegraaf nam Bizot in Guingamp de hoofdrol op zich.

“De voormalige goalie van AZ stond als een beer te keepen in de eerste helft en had ijzersterke reddingen in huis bij grote kansen van Olivier Boscagli en tweemaal Luuk de Jong”, aldus Kapteijns.

Kapteijns denkt dat technisch directeur Earnest Stewart aan het denken is gezet. “Het zou ondanks zijn gevorderde leeftijd van 33 jaar helemaal niet zo gek zijn als Bizot op de Eindhovense scoutinglijstjes zou staan voor komende zomer, als Walter Benítez naar verwachting transfervrij vertrekt.”

Chris Tempelman, verslaggever van Voetbal International, richt zich via X tot bondscoach Ronald Koeman. “Marco Bizot doet wat ie al een tijdje doet, maar Koeman blijft Olij van Sparta oproepen. Maar nu ziet iedereen het en blijkt dat Koeman dus nooit wedstrijden van Stade Brest bekijkt. Betrapt.”

Ook journalist Rik Elfrink schrijft in het Algemeen Dagblad dat Bizot de ‘grote winnaar’ van de avond was. De clubwatcher trekt daarnaast een pijnlijke conclusie. “PSV staat weer met beide benen op de grond. In de eerste helft leek het nergens op, en ook na rust bleef PSV fouten maken. De nederlaag maakt dat een vervolg in Champions League onzeker wordt.”

De Volkskrant prijst Bizot eveneens, maar is ook kritisch op het elftal van Peter Bosz. “Ja, PSV creëerde op bezoek bij het Franse Stade Brest genoeg kansen en zag hoe de Nederlandse doelman Marco Bizot uitgroeide tot de beste man op het veld.”

“Maar de Eindhovenaren kregen ook een handvol kansen tegen, voetbalde bovenal ver ondermaats en waren niet in staat de vlak voor rust opgelopen achterstand weg te poetsen”, aldus journalist Guus Peters.