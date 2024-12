Stevige kritiek in de Nederlandse ochtendkranten, een dag na de 1-3 nederlaag van Ajax tegen Lazio in de Europa League. Trainer Francesco Farioli krijgt met name het verwijt dat hij zijn elftal te vaak door elkaar heeft gehusseld in de afgelopen maanden, waardoor automatismen ontbreken bij de Amsterdammers.

''Francesco Farioli zal snel iets moeten bedenken om Ajax geen zwarte kerst te laten beleven. Na het gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2) en de nederlaag bij AZ (2-1) was zijn elftal opnieuw geen schim van de ploeg die tegen Feyenoord en PSV indruk had gemaakt'', schrijft clubwatcher Mike Verweij in een opiniestuk voor De Telegraaf.

''Meer en meer wordt duidelijk dat de Italiaan zijn selectie de afgelopen maanden aan gort heeft gewisseld. Tegen de Italianen, die de koppositie in de Europa League bezetten, was Ajax los zand en ontbraken automatismen en het heilige vuur'', wordt het wisselbeleid van de Italiaanse coach stevig aan de tand gevoeld.

Verweij komt direct met raad voor Farioli. ''De Italiaan moet ervoor zorgen dat de resterende Eredivisie-duels van 2024 tegen Almere City (thuis) en Sparta (uit), plus het bekerduel met Telstar worden gewonnen. Anders verlaten de fans het jaar net zo chagrijnig als zij de Johan Cruijff ArenA verlieten.''

''De ploeg van Francesco Farioli trok de dramatische vorm in de Eredivisie door tegen de slimme en effectieve koploper van de Europa League: 1-3'', is ook het Algemeen Dagblad niet mild voor Ajax. ''Na zes speelronden vindt Ajax zich derhalve voor het eerste terug buiten de eerste acht plekken terug die recht geven op een direct ticket voor de achtste finale'', wordt voorts verwezen naar het feit dat de Amsterdammers buiten de top acht zijn gevallen.

''Get spel van de laatste weken is een onherkenbaar rommeltje, al moet de volgende tegenstander, Almere City in de Arena, te doen zijn voor het zwalkende Ajax'', constateert Willem Vissers van de Volkskrant. ''Het is alsof de datanerds uit de school van trainer Francesco Farioli op tilt zijn geslagen, zo weinig samenhang is soms te zien.''

Vissers zag een gebrekkig Ajax voor de dag komen tegen Lazio. ''Het spel is gewoon te wisselvallig, met een middenveld dat te makkelijk over te steken is, met aanvallers die te moeilijk scoren, met een oude doelman die te veel te doen krijgt, met verdedigers die soms balverlies lijden op momenten of op plekken waar dat niet kan.''

''Slordig Ajax in Johan Cruijff Arena afgetroefd door sterker en slimmer Lazio'', vat Het Parool de tegenvallende avond samen. ''Mika Godts kon Ajax bij zijn terugkeer in de basis niet tot een ommekeer inspireren. De ploeg die de voorbije weken steeds voorspelbaarder werd, was tegen Lazio ineens te speels. Daarvoor kreeg het van de beste ploeg van de Europa League en de Spaanse routinier Pedro (37) keihard het deksel op de neus.''