Nederlands-Marokkaanse ex-prof Soufian E. krijgt na bekentenis vier jaar celstraf

Soufian E. is woensdag in het Duitse Bamberg veroordeeld tot een jarenlange celstraf. De ex-profspeler van onder meer De Graafschap was onderdeel van een megaproces waarin zestien personen - die voornamelijk geboren zijn in Nederland - werden aangeklaagd voor een enorme serie plofkraken in Duitsland.

De plofkraakbende heeft vanaf 2021 dertig geldautomaten opgeblazen, verdeeld over het hele land. Door alle explosies ontstond een megaschade van miljoenen euro's. Er zou sprake zijn van meerdere bendes die in wisselende samenstellingen opereerden.

Bij het begin van de megarechtszaak in een extra beveiligde sporthal in Bamberg in april stelden alle verdachten zich kort voor. "Ik ben van beroep ex-voetballer", zei Soufian E. destijds.

Veertien van de zestien verdachten sloten vlak voor de rechterlijke uitspraak een deal. In ruil voor bekentenis kregen de verdachten een gevangenisstraf variërend van één jaar en negen maanden tot zeven jaar en twee maanden. Soufian E. moet vier jaar en drie maanden de cel in.

Mogelijk hoeft E. die straf echter niet volledig uit te zitten. Omdat de veroordeelden niet in Duitsland zijn gearresteerd, zullen ze de komende maanden worden overgebracht naar detentiecentra in Nederland. In vergelijkbare zaken bleek dat veroordeelden soms in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating, zo meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De dertigjarige oud-middenvelder Soufian E. speelde tussen 2013 en 2015 52 officiële wedstrijden voor De Graafschap. Daarna vertrok hij naar Marokko om nog bij enkele kleine clubs profvoetbal te spelen. In 2022 dook hij weer op in Nederland bij amateurclub Sportlust '46 uit Woerden.

De oud-middenvelder scheurde na een plofkraak in Duitsland met enorme snelheden over de snelweg terug naar Nederland. In samenwerking met de Nederlandse autoriteiten werd hij vervolgens opgespoord door de Duitse politie.

De rechtszaak in Duitsland wordt gehouden in een zeer streng beveiligde sporthal. Onderdeel van de maatregelen die de autoriteiten namen was dat alle auto's met Nederlandse kentekens in de buurt aan de kant werden gezet en werden gecontroleerd op onder meer paspoorten.

De Telegraaf meldde eerder dat de Nederlandse verdachten in deze zaak óók in het bezit zijn van een paspoort uit een ander land, veelal Marokko, soms Afghanistan of Roemenië.

