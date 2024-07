Nederlands elftal gewaarschuwd door Poolse aanvoerder Piotr Zielinski: ‘Wij gaan winnen’

Piotr Zielinski kijkt vol vertrouwen uit naar de EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal aanstaande zondag. De middenvelder van Napoli, die bij afwezigheid van Robert Lewandowski de aanvoerdersband zal dragen, vertelde op de afsluitende persconferentie dat hij denkt dat Polen gaat winnen.

"Het Nederlandse team is een bekend merk in het Europese voetbal", citeert De Telegraaf de woorden van de controlerende middenvelder. "Het is een geweldig nationaal team, ze staan hoog op de FIFA ranking (zevende, red.). Maar dat speelt morgen allemaal niet zo’n grote rol. We gaan zorgen voor moeilijke omstandigheden en we gaan winnen."

Polen moet het stellen zonder Lewandowski, die in het oefenduel met Turkije (2-1 winst) nog voor rust geblesseerd naar de kant moest. Gelukkig voor Polen hoeft er geen streep door het EK worden gezet, al komt het duel met Oranje wel te vroeg.

De afwezigheid van Lewandowski zorgt ervoor dat Zielinski zondag de band mag dragen. "Het is een grote eer om aanvoerder te zijn op z’n groot toernooi", glunderde de Serie A-ster. "Aan de andere kant is het heel erg jammer, dat Lewandowski er niet bij is. Hij is een geweldige speler en we zullen hem missen. Maar we zullen er alles aan doen om te winnen.”

Bondscoach Michal Probierz gaf een update over de medische situatie van zijn selectie. Naast Lewandowski vielen ook Pawel Dawidowicz en Karol Swiderski uit tegen de Turken.

"Lewandowski traint alweer individueel en Swiderski traint met het team", vertelde Probierz. "Vanavond (zaterdagavond, red.) wordt een beslissing genomen over de inzetbaarheid van Dawidowicz." Als Dawidowicz toch niet in staat is om te spelen, is Bartosz Salamon de aangewezen vervanger van de Hellas Verona-verdediger.

Lewandowski zal overigens wel op de bank zitten in het Volksparkstadion in Hamburg. "Ook al gaat hij niet spelen", verduidelijkte Probierz. "Bij mij zitten ook de geblesseerde spelers op de bank. Zijn rol rondom de wedstrijd en in de kleedkamer zal heel belangrijk zijn.”

Tot slot liet Probierz ook zijn licht schijnen over de kwaliteit van het Nederlands elftal, dat vooraf de uitgesproken favoriet is om de drie punten binnen te slepen. "Individueel hebben ze veel spelers, die uitblinken bij hun clubs. Nederland heeft altijd sterke teams gehad op eindrondes. Als team zullen we daar iets tegenover moeten zetten", aldus Probierz.

