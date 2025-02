Nederlander Dean Huijsen kan deze zomer megatransfer van maar liefst zestig miljoen euro maken

Dean Huijsen kan Bournemouth deze zomer alweer verlaten, zo weet Fabrizio Romano maandagavond te melden op social media. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert heeft de geboren Nederlander een afkoopclausule in zijn contract staan.

De negentienjarige Huijsen is een van de revelaties van dit Premier League-seizoen. De centrale verdediger maakt zeer veel indruk in de laatste linie van Bournemouth en wist zelfs al twee doelpunten te noteren.

In de wandelgangen worden verscheidene clubs genoemd die Huijsen in de gaten houden. De international van Spanje Onder 21 werd in de zomer van 2024 voor zestien miljoen euro overgenomen van Juventus en kan the Cherries al snel veel winst gaan opleveren.

Clubs die Huijsen van Bournemouth willen overnemen zullen diep in de buidel moeten tasten. Volgens Romano staat er een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn verbintenis.

Zijn contract in Bournemouth loopt door tot medio 2030. Veel clubs houden zijn ontwikkelingen volgens de transfermarktgoeroe nauwlettend in de gaten. De clausule gaat in vanaf de zomer van 2025.

Huijsen werd in de zomer van 2021 door Juventus overgenomen van Málaga. In Italië doorliep hij de jeugd van de Oude Dame en maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht.

Vervolgens liet Juventus hem bij AS Roma ervaring opdoen, waar hij zo uitblonk dat Bournemouth hem definitief van Juve wilde overnemen. Tot dusver kwam hij dit seizoen negentien Premier League-duels in actie.