Nederland raakt riante voorsprong op coëfficiëntenranglijst meteen kwijt

Donderdag, 21 september 2023 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Nederland heeft een uiterst moeizame eerste Europese speelronde achter de rug. De Eredivisionisten behaalden slechts één zege (Feyenoord) en een gelijkspel (Ajax) en zagen Frankrijk, de grote concurrent op de coëfficiëntenranglijst, het gat enorm verkleinen. Daartegenover staan matige resultaten van Portugal, dat slechts minimaal inliep.

Er is Nederland alles aan gelegen om de vijfde plek op de vijfjarige UEFA-ranking vast te houden. Daarmee zou de Eredivisie liefst drie gegarandeerde plekken voor de Champions League (plus een voorrondeticket) afdwingen voor het seizoen 2025/26. Frankrijk hijgt Nederland echter in de nek en is in de eerste speelronde al flink dichterbij gekomen.

Dankzij de zege van Feyenoord op Celtic (2-0) en het puntje van Ajax tegen Olympique Marseille (3-3) kreeg Nederland in totaal drie clubpunten. Die worden gedeeld door vijf Europese deelnemers (waarmee het land begon aan het seizoen): dat levert Nederland in totaal 0,6 punt op voor deze eerste speelronde. Nederland kreeg geen punten voor de overige deelnemers: PSV verloor in de Champions League van Arsenal (4-0) en AZ gaf een 0-3 voorsprong weg tegen Zrinjski Mostar (4-3).

Frankrijk is met liefst zes ploegen actief in de groepsfase en kan in potentie dus veel meer punten halen. De clubs uit de Ligue 1 bleven in speelronde 1 ook nog eens allemaal ongeslagen. Er waren zeges voor Paris Saint-Germain (2-0 winst tegen Borussia Dortmund), Stade Rennes (3-0 tegen Maccabi Haïfa), Lille OSC (2-0 tegen Olimpija Ljubljana) en gelijkspelen voor Olympique Marseille (3-3 tegen Ajax) en RC Lens (1-1 tegen Sevilla). In totaal pakt Frankrijk 9 clubpunten, gedeeld door 6 deelnemers: 1,5 punt voor het land.

Portugal is met liefst drie ploegen actief in de Champions League. Slechts een daarvan wist te winnen, dat was FC Porto (1-3 tegen Shakhtar Donetsk). De andere ploegen verloren: Sporting Braga met 1-2 van Napoli, Benfica met 0-2 van Red Bull Salzburg. In de Europa League behaalde Sporting Portugal een zege (1-2 bij Sturm Graz). Zo pakte Portugal 4 clubpunten, gedeeld door 6 deelnemers: 0,667 punt erbij.

Nederland is de riante voorsprong op Frankrijk al bijna kwijt, al blijven de clubs uit de Ligue 1 nog wel achter de Eredivisionisten op de ranking. Portugal heeft voorlopig een gigantische achterstand en heeft een wonder nodig om Nederland dit seizoen nog in te halen. Het verschil tussen Nederland en Portugal is bijna 7 punten.

De coëfficiëntenranglijst per 21-09-2023

5. Nederland 55,700 (+0,600)

6. Frankrijk 53,831 (+1,500)

7. Portugal 48,982 (+0,667)