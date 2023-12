Nederland incasseert coëfficiëntenklap van Frankrijk, maar er is ook goed nieuws

Vrijdag, 1 december 2023 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:29

Nederland is de vijfde plek op de coëfficiëntenranglijst in de vijfde Europese speelronde kwijtgeraakt aan Frankrijk. Op plek zes leveren de Eredivisionisten virtueel één ticket voor de Champions League in, maar het goede nieuws is dat Portugal op plek zeven op enorme afstand staat.

Feyenoord kon het niet bolwerken tegen Atlético Madrid (1-3 verlies) en is daardoor uitgeschakeld in de Champions League, maar gaat wel verder in de Europa League. PSV werd het goudhaantje met een schitterende comeback tegen Sevilla (2-3 winst).

De Eindhovenaren zijn inmiddels al zeker van de achtste finale van de Champions League en slepen daarmee vijf belangrijke clubbonuspunten binnen, die voor het land gedeeld worden door het aantal Europese deelnemers (die aan het seizoen startten): dat levert Nederland als land een vol coëfficiëntenbonuspunt op.

Ajax verloor in de Europa League de rechtstreekse coëfficiëntenkraker met Olympique Marseille (3-2). De Amsterdammers kunnen via plek drie in de poule nog door naar de Conference League, maar dan moet thuis gewonnen worden van AEK Athene.

AZ won in de Conference League van Zrinjski Mostar (1-0) en kan met een uitzege op Rapid Wien van minimaal twee doelpunten verschil nog door.

Topprestatie van Frankrijk

Paris Saint-Germain behaalde een zeer belangrijk punt tegen Newcastle United (1-1) en heeft uitstekende papieren om de Champions League-poule te gaan overleven. RC Lens verloor kansloos van Arsenal (6-0), maar heeft aan een punt tegen Sevilla genoeg om verder te gaan in de Europa League.

Marseille gaat ook sowieso verder in de Europa League en heeft aan een punt tegen Brighton & Hove Albion genoeg om de belangrijke plek één veilig te stellen in Groep B. Dat levert meer dan het dubbele aantal clubbonuspunten op ten opzichte van de runner-up (vijf tegen twee). Bovendien mag de groepswinnaar de tussenronde overslaan.

Stade Rennes is na de zege op Maccabi Haïfa (0-3) al zeker van overwintering in de Europa League, maar vecht nog met Villarreal om plek één. Toulouse heeft na het gelijkspel tegen Union Sint-Gillis (0-0) goede papieren voor de tweede plaats in Groep E achter Liverpool.

Ook in de Conference League presteert Frankrijk goed. Lille OSC is na de zege op Olimpija Ljubljana al zeker van overwintering en kan thuis tegen Klaksvík (Faeröer) de groepswinst grijpen.

Portugal heeft het zwaarder

De Portugese clubs hebben het moeilijker dit seizoen. FC Porto verloor van FC Barcelona (2-1), maar heeft aan een punt tegen Shakhtar Donetsk genoeg om door te gaan in de Champions League.

Benfica (3-3 tegen Internazionale) en SC Braga (1-1 tegen Union Berlin) zijn uitgeschakeld in de Champions League en vechten in de laatste speelronde om een Europa League-ticket. Sporting Portugal gaat na het 1-1 gelijkspel tegen Atalanta tweede eindigen in de Europa League-poule.

De (voorlopige) conclusies

De Franse clubs presteren dit seizoen over de hele linie goed in Europa. De Ligue 1 gaat met minimaal vijf van de zes deelnemers overwinteren in de verschillende toernooien. De voorsprong op Nederland is nu nog klein, maar kan na de winterstop mogelijk uitgebreid gaan worden.

Nederland lijkt het voorlopig te moeten doen met plek zes, waar het land vorig jaar ook al op eindigde. Die positie is goed voor twee directe Champions League-tickets (plus één voorronde). Voor het seizoen 2023/24 heeft de Eredivisie die tickets al in handen. Als plek zes dit seizoen wordt vastgehouden, dan zijn die startbewijzen ook zeker voor het seizoen 2024/25.

Voor Portugal zijn de druiven op plek zeven zuur. De Zuid-Europeanen hebben een gigantische achterstand op Nederland, die dit seizoen niet meer overbrugd lijkt te kunnen worden. Plek zeven levert slechts één direct Champions League-ticket op (plus één voorronde).

Coëfficiëntenranglijst per 1 december:

1. Engeland - 96,428

2. Spanje - 84,239

3. Italië - 79,569

4. Duitsland - 78,624

5. Frankrijk - 59,664

6. Nederland - 59,300

7. Portugal - 50,983

8. België - 43,000

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)