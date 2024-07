Nederland baalt van afgekeurde goal Simons maar pakt belangrijk punt tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond gelijkgespeeld tegen Frankrijk. Oranje was lange tijd de mindere ploeg en het was met name aan Bart Verbruggen te danken dat het niet met een nederlaag van het veld stapte: 0-0. Xavi Simons leek na rust toch nog voor de voorsprong te zorgen, totdat er een streep door de treffer ging wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. Nederland en Frankrijk staan op vier punten en zijn bijna zeker van de achtste finales.

Aan de kant van Oranje begon Verbruggen op doel. Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké vormden de verdediging. Reijnders zakte een linie terug op het middenveld, waardoor hij een controlerend koppeltje vormde met Jerdy Schouten. Simons mocht het laten zien als nummer 10, achter aanvallers Jeremie Frimpong, Memphis Depay en Cody Gakpo. Joey Veerman, tegen Polen nog basisspeler, moest het doen met een reserverol.

Bij Frankrijk was Mike Maignan de doelman van dienst. Voor hem stonden vier verdedigers: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano en Theo Hernández. Op het middenveld stonden controleurs N'Golo Kanté en Aurélien Tchouaméni achter nummer 10 Antoine Griezmann. Adrien Rabiot was de gelegenheidslinksbuiten en vormde de aanval met Marcus Thuram en Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé begon vanwege zijn gebroken neus op de bank.

Oranje had al binnen een minuut op voorsprong kunnen komen in Leipzig. Frimpong was vertrokken na een goede pass van Simons en sprintte richting Maignan, maar kreeg de bal nét niet helemaal lekker mee. Frimpong kwam wel tot een schot, dat door een knappe redding van de Franse goalie ternauwernood naast rolde. In de vermakelijke openingsfase liet ook Frankrijk zich gelden. Griezmann schoot vanaf randje zestien en zag Verbruggen zijn inzet over de lat tikken.

Oranje maakte een prima indruk in de openingsfase. De manschappen van Koeman beten zich vast in de Fransen, die moeite hadden om Oranje door het midden af te stoppen. Frans gevaar was echter nooit ver weg, zo bleek onder meer toen Tchouaméni zomaar mocht meegeven aan de vogelvrije Rabiot in de zestien. Rabiot gaf de bal net achter Griezmann, waardoor laatstgenoemde niet kon afronden.

Oranje ontsnapte even later opnieuw, toen Griezmann op aangeven van Kanté ternauwernood naast schoot. Ondanks de lastige fase hield Oranje stand. Sterker nog: Gakpo werd bereikt aan de linkerkant en sneed naar binnen, zoals hij dat ook zo vaak deed tegen Polen, en loste een schot richting de verre hoek. Maignan was er net op tijd bij was om een tegentreffer te voorkomen.

Het hoge tempo zakte enigszins, toch kwamen de kansen alweer snel. Gakpo vergat na een flitsende counter terug te geven aan Frimpong, terwijl Thuram een vrije schietkans kreeg door te laat stappen van Inter-teamgenoot De Vrij. Thuram schoot een meter of twee over. De aanvallende kracht van Oranje nam naarmate de eerste helft vorderde af en dat had het aan zichzelf te danken.

Er lag met vrij grote regelmaat ruimte achter het middenveld van Frankrijk en Oranje kreeg meerdere mogelijkheden om tot grote kansen te komen. De Fransen hadden echter door dat Gakpo steeds naar binnen sneed, terwijl Simons en met name Memphis niet goed in de wedstrijd zaten. Zo produceerde Simons in kansrijke positie niet meer dan een rollertje, terwijl Memphis vaak balverlies leed. Wie anders dan Griezmann was voor rust nog tweemaal dreigend, maar zijn vrije trap en kopbal leverden niets op.

Het eerste kwartier na rust was weinig hoogstaand. Zo schoot Memphis een vrije in kansrijke positie tegen de muur, en loste Thuram aan de andere kant een vrij matig schot, dat ruim naast het doel van Verbruggen ging. Frankrijk kwam langzaam maar beter in de wedstrijd, terwijl Oranje nog ver verwijderd was van het niveau in de openingsfase van de eerste helft. Koeman zag zijn ploeg bovendien goed wegkomen, toen Tchouaméni De Vrij aftroefde en rakelings over kopte.

Frankrijk werd steeds dominanter en de onvermijdelijke grote kans kwam er. Na een flitsende aanval bereikte Kanté Griezmann, die van dichtbij net niet lekker uitkwam, maar toch een geplaatst schotje loste van een paar meter voor het doel. Verbruggen onderscheidde zich met een knappe redding in de korte hoek.

Uit het niets leek Oranje op voorsprong te komen. Memphis schoot uit de draai tegen Maignan aan, waarna de rebound voor de voeten van Simons belandde. In 'zijn' Leipzig schoot hij raak, maar de goal werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Dumfries. Na een minutenlange VAR-check bleef arbiter Anthony Taylor bij zijn initiële beslissing.

Simons werd direct daarna afgelost door Veerman, terwijl Schouten en Frimpong werden afgelost door Georginio Wijnaldum en Lutsharel Geertruida. Niet veel later loste Wout Weghorst Memphis af. In het resterende kwartier werd Oranje even dreigend uit standaardsituaties, maar het was vooral Frankrijk dat in de slotfase nog aanzette. De bal viel echter steeds net niet lekker voor les Bleus, die zodoende genoegen moeten nemen met een punt.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!