NEC Nijmegen en Almere City delen de punten in remise met zeer discutabele handsbal

De wedstrijd tussen NEC Nijmegen en Almere City is zondag geëindigd in een gelijkspel: 2-2. De VAR speelde ook tijdens de remise in het goed gevulde Goffertstadion weer een discutabele rol.

Bij NEC was Bryan Linssen de vervanger van de geblesseerde Koki Ogawa. Namens Almere was er ook één wijziging in de opstelling. Theo Barbet is geblesseerd en zijn plek centraal achterin werd ingenomen door James Lawrence.

Al in de vierde minuut kwam NEC op discutabele wijze op voorsprong. Vito van Crooij stuitte in eerste instantie op Almere-doelman Nordin Bakker, waarna Sami Ouaissa de bal (na twee pogingen) wel wist binnen te werken: 1-0.

Het doelpunt van Ouaissa werd uitgebreid bekeken door de VAR, maar ondanks dat hij de bal met zijn arm raakte goedgekeurd. Dit leidde tot grote verbazing bij ESPN-analist Mario Been. “De bal komt op zijn bovenarm en Ouaissa heeft er voordeel van, dus deze moet gewoon afgekeurd worden.”

Op slag van rust kwam Almere langszij, nadat NEC vlak daarvoor de paal had geraakt. Uit een voorzet van Thom Haye kopte Ricardo Visus de bal achter keeper Robin Roefs: 1-1.

Almere kwam beter uit de kleedkamer dan NEC, waarna boe-geroep volgde vanuit het thuispubliek. In minuut 74 kwamen de bezoekers dik verdiend op voorsprong. Hamdi Akujobi schoot de bal op fraaie wijze in de verre hoek achter Roefs: 1-2.

NEC slaagde er pas ver in blessuretijd in om de 2-2 te maken. Na een goede voorzet van Basar Önal wist Van Crooij raak te koppen, waardoor met name Almere teleurgesteld afdroop.