NEC legt Ogawa definitief vast en schept duidelijkheid over nóg 12 spelers

Koki Ogawa verdedigt ook de komende jaren de clubkleuren van NEC. De Nijmeegse club maakt donderdag bekend dat de Japanse spits definitief van Yokohama FC wordt overgenomen. Naar verluidt betaalt NEC enkele tonnen voor Ogawa, die tot medio 2027 tekent in het Goffertstadion.

Begin deze maand werd al bekend dat weldra over Ogawa besloten zou worden. Nu wendt NEC de eerste dag van de lente aan voor het heuglijke nieuws. Ogawa tekent tot medio 2027, waarmee de club zich voor de komende jaren van doelpunten verzekert. De 26-jarige spits maakte er al twaalf in zijn eerste 28 wedstrijden voor de Nijmegenaren.

"We zijn heel blij dat we Koki kunnen behouden", laat technisch directeur Carlos Aalbers optekenen. "Deze optie was ook prijstechnisch gezien een goede deal voor ons als club."

"Koki doet het goed in zijn eerste seizoen en toont wekelijks zijn waarde op het veld. Daarnaast is het voor Koki fijn dat we hem duidelijkheid hebben verschaft, omdat hij binnenkort zijn tweede kindje verwacht en zich dus kan voorbereiden op een verlengde periode in Nijmegen.” Japan is na twee duels nog foutloos in de WK-kwalificatie.

Ogawa's vorm werd vorige week ook al op fraaie wijze beloond. De nog altijd enkelvoudig Japans international werd voor het eerst in vijf jaar opgeroepen voor het Japanse nationale team, dat donderdag aantreedt tegen Noord-Korea in de WK-kwalificatie.

In zijn eerste interland was Ogawa direct goed voor een hattrick. Dat moment dateert van december 2019, toen Japan met 5-0 won van Hongkong.

Ogawa moet donderdag overigens wel genoegen nemen met een plek op de bank. Feyenoorder Ayase Ueda krijgt de voorkeur in de punt bij Japan. Ook AZ'er Yukinari Sugawara en voormalig Eredivisionisten Ritsu Doan en Ko Itakura hebben een basisplaats bij Samurai Blue. Japan is na twee duels nog altijd foutloos in de WK-kwalificatie.

Ook Verdonk en Pereira langer in Nijmegen

NEC bevestigt tevens dat de verbintenissen van Calvin Verdonk en Brayann Pereira zijn verlengd. Die van Verdonk – de speler met de meeste minuten voor de Nijmegenaren dit seizoen – is met één jaar opengebroken. Pereira werd gehuurd van AJ Auxerre en is nu definitief overgenomen. Net als Ogawa tekent de vleugelverdediger tot medio 2027.

Verder wordt er op een later moment beslist over Rober González, op wie NEC ook een koopoptie heeft. Hetzelfde geldt voor het verlengen met Sylla Sow. Youri Baas, Tjaronn Chery, Yvandro Borges en Mathias Ross keren in principe terug bij hun eigenlijke broodheer. Met Lasse Schöne gaat de club nog in gesprek.

NEC maakt verder kenbaar niet verder te gaan met Guus Gertsen en Nils Rossen. Laatstgenoemde houdt echter de optie op een langer verblijf, mocht er schot in zijn ontwikkeling komen. Het verlengen met Bas Dost hangt af van diens gezondheidssituatie.



