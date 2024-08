NEC kan Sontje Hansen jaar na komst van Ajax doorverkopen aan twee clubs uit Engeland

NEC-aanvaller Sontje Hansen staat in de belangstelling van Birmingham City en Leeds United, zo meldt journalist Sander Janssen namens Voetbal International. Bij laatstgenoemde club is de 22-jarige buitenspeler in beeld om de naar West Ham United vertrekkende Crysencio Summerville op te volgen.

NEC nam Hansen vorige zomer transfervrij over van Ajax. In Nijmegen ligt de buitenspeler uit Hoorn nog tot medio 2027 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 3 miljoen euro.

Tijdens zijn eerste jaar bij NEC kwam Hansen 2.168 speelminuten in actie, verdeeld over 38 optredens. Daarin was de rechtspoot goed voor 6 doelpunten en 7 assists. Genoeg om zich in de kijker te spelen bij Leeds, dat afgelopen seizoen op de derde plaats eindigde op het tweede niveau van Engeland.

Birmingham degradeerde en speelt daardoor komend seizoen in de League One. The Blues zijn behoorlijk aan het investeren en willen het derde niveau van Engeland zo snel mogelijk verlaten.

Na Emil Hansson (Heracles Almelo) en Willum Willumsson (Go Ahead Eagles) kan Hansen de derde speler worden die met Birmingham de League One in gaat. Janssen lijkt zich af te vragen of NEC al meewerkt aan een vertrek.

“Als NEC bereid is om Hansen te laten gaan, dan kan de club een hoge transfersom vragen. De speler ligt immers nog drie jaar vast”, aldus de journalist.

Hansen stond gedurende zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax te boek als een van de grootste aanvallende talenten van Nederland. De drievoudig international van Jong Oranje speelde uiteindelijk slechts twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Namens Jong Ajax kwam Hansen tot 84 wedstrijden, waarin de vleugelspeler goed was voor 13 doelpunten en 13 assists.

