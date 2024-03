NEC is na prima tweede helft tegen Heerenveen één punt verwijderd van Ajax

NEC heeft zondag de goede lijn van de laatste weken doorgetrokken. De ploeg van trainer Rogier Meijer scoorde na rust tweemaal razendsnel achter elkaar en won zo van sc Heerenveen: 2-0. Koki Ogawa en Rober González waren de doelpuntenmakers in De Goffert. Grote tegenvaller voor de Nijmegenaren is het geblesseerd uitvallen van Tjaronn Chery. NEC is nu nog maar één punt verwijderd van nummer vijf Ajax. Heerenveen blijft steken op plek negen.

Grote meevaller voor NEC was de terugkeer van Bram Nuytinck. De routinier is hersteld van een liesblessure. Ook rechtsback Bart van Rooij stond aan de aftrap, ondanks dat hij in de aanloop naar de wedstrijd wat lichte klachten had. Bij Heerenveen stond Anas Tahiri in de basis. Hij verving de geblesseerde Luuk Brouwers. Patrik Wålemark kreeg de voorkeur boven Ché Nunnely.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een kwartier belandde een hoekschop van Chery op het hoofd van Nuytinck. De centrumverdediger kreeg een vrije kopkans, waar hij te weinig mee deed: de bal belandde op het dak van het doel. Het was een van de weinige echt gevaarlijke momenten van NEC voor rust.

Heerenveen stond organisatorisch prima, al verschenen de Friezen maar weinig voor het doel van Jasper Cillessen. Dat was met name te danken aan Nuytinck, die enkele cruciale ingrepen verrichte. Zo voorkwam hij met een uiterste tackle dat een gevaarlijk ogend schot van Pelle van Amersfoort richting doel ging.

Vlak voor rust was NEC dicht bij de openingstreffer. Een vrije trap van Chery werd uit de hoek geplukt door Mickey van der Hart, die ook een knap antwoord had op de rebound van González. Daarmee kwam er toch nog wat leven in de brouwerij in de eerste helft, die verder als saai bestempeld kon worden.

In de eerste minuten na rust gebeurde er heel direct veel. Chery verdiende een hoekschop waar bijna een treffer uit voortkwam. Ogawa zag zijn kopbal tegen de paal belanden en in de rebound schoot Philippe Sandler hoog over. Chery bleek geblesseerd te zijn geraakt bij de actie waar hij een hoekschop verdiende en werd naar de kant gehaald voor Lasse Schöne.

Ondanks die tegenvaller speelde NEC duidelijk met meer urgentie dan voor rust. Het leverde een afstandsschot op van Kodai Sano, terwijl Ogawa op aangeven van invaller Yvandro Borges Sanches de bal voor het intikken leek te hebben. De Japanner werd echter net genoeg gehinderd door een verdediger van Heerenveen, waardoor hij een teenlengte tekort kwam om de score te openen.

Vlak nadat Ogawa zijn kopbal van de lijn zag worden gehaald door Tahiri, was het alsnog raak voor de spits. De spits zag Van der Hart matig ingrijpen bij een nieuwe kopbal uit een hoekschop: 1-0. NEC was bevrijd en kwam razendsnel op 2-0 via González. De Spanjaard schoot met links overtuigend binnen op aangeven van Mees Hoedemakers. Beide ploegen werden in het restant nog dreigend, maar gescoord werd er niet meer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties