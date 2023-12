NEC doet opnieuw uitstekende zaken met overtuigende zege op PEC Zwolle

NEC heeft andermaal prima zaken gedaan in de Eredivisie. De Nijmegenaren sloten het duel met AZ midweeks al goed af (1-2) en wonnen zaterdagavond opnieuw, dit keer van PEC Zwolle: 1-3. NEC was de bovenliggende partij en pakte via Elayis Tavsan en Bart van Rooij een 0-2 voorsprong, voordat Younes Namli de spanning terugbracht. In blessuretijd maakte Youri Baas de laatste treffer van de avond. NEC stijgt naar de negende plaats en passeert PEC, dat achtste staat.

Ferdy Druijf maakte vorige week op bezoek bij FC Volendam (0-5) als invaller een hattrick en werd daarvoor beloond met een basisplaats tegen NEC. Hij stond achter spits Lennart Thy opgesteld. NEC-trainer Rogier Meijer besloot ten opzichte van het duel met Ajax om Baas en Lasse Schöne op de bank te posteren. Voor hen speelden Sontje Hansen en Mees Hoedemakers.

NEC dacht al vroeg op voorsprong te komen via Bram Nuytinck, ware het dat de treffer van de verdediger werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook PEC liet zich in de openingsfase zien, via Namli en Odysseus Velanas. Eerstgenoemde schoot rakelings over, terwijl Velanas naast het doel schoot.

De grootste kans van PEC voor rust kwam op naam van Velanas, die voor zijn man kwam en van dichtbij de onderkant van de lat trof. NEC werd met name gevaarlijk over de rechterkant, waar Tavsan een plaag bleek te zijn voor Anselmo García MacNulty. Tavsan probeerde het meerdere keren zelf, maar zag zijn schoten vrij eenvoudig gepakt worden door PEC-goalie Jasper Schendelaar.

Vlak voor rust wist NEC de ban dan toch te breken. Hansen sneed gevaarlijk richting de zestien en zag zijn schot gekeerd worden door een verdediger. De bal kwam vervolgens per toeval bij de tweede paal terecht, waar Tavsan MacNulty andermaal aftroefde en in de korte hoek raak schoot: 0-1.

PEC-trainer Johnny Jansen zag dat zijn ploeg de onderlinge partij was en besloot daarom om MacNulty en Thomas Lam naar de kant te halen voor Eliano Reijnders en Anouar El Azzouzi. Veel haalde dat in eerste instantie zeker niet uit, daar PEC al razendsnel na rust op een 0-2 achterstand kwam. Van Rooij stoomde op aan de rechterkant, sneed langs enkele verdedigers en vond met links de korte hoek.

Vlak na de 0-2 kreeg Velanas een prima kans om de spanning volledig terug te brengen. Op aangeven van Namli kopte de Griek echter finaal naast de bal, waarmee een goede mogelijkheid verloren ging. Vlak daarna werd duidelijk dat Ryan Thomas niet verder kon, vermoedelijk wegens een hamstringblessure. Hij werd afgelost door Zico Buurmeester.

PEC was aanvallend vrij onmachtig, wat de aansluitingstreffer een kwartier voor tijd vrij onverwachts maakte. Velanas passte op Namli, die de bal goed aannam en wat ruimte voor zichzelf creëerde. Met links schoot hij via de voet van Cillessen raak in de korte hoek: 1-2. Een spannende slotfase dus, totdat invaller Baas in blessuretijd voor de beslissing zorgde. Hij sneed vanaf links naar binnen en schoot met rechts keurig binnen: 1-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 NEC 15 4 6 5 0 18 10 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

