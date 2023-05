Napolitaanse gekte barst los: beelden tonen fans in hekken en oneindige slingers

Donderdag, 4 mei 2023 om 19:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:20

Het Napolitaanse volksfeest is in zowel Udine als in Napoli losgebarsten. Donderdagavond kan Napoli voor het eerst in 33 jaar de Italiaanse landstitel veroveren als er op bezoek bij Udinese minimaal een punt wordt gepakt. Enkele uren voorafgaand aan het cruciale Serie A-duel, dat om 20.45 uur van start gaat, beginnen de straten vol te lopen met uitzinnige mensenmassa’s. Ook het eigen Stadio Diego Armando Maradona is volledig uitverkocht. Op meerdere beelden uit de twee Italiaanse steden is te zien hoe er een voorschot wordt genomen op de aanstaande Scudetto.

La situazione allo stadio in attesa di vivere Udinese-Napoli live streaming al Maradona. pic.twitter.com/sceJVe7ZBh — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) May 4, 2023

"Come è bello stare a Napoli e sognar…" pic.twitter.com/iZD6Q0a9Dd — Pipe Olcina (@PipeOlcina17) May 4, 2023