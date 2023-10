Gakpo ontvangt fraai compliment: ‘Oudste jongen van 24 die ik ooit heb ontmoet’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 10:20 • Wessel Antes

Jürgen Klopp is lovend over Cody Gakpo, zo blijkt uit een video op het YouTube-kanaal van Liverpool. In het fraaie staaltje content van the Reds loopt verslaggeefster Join Rubi Deschamps een dag mee met de Eindhovense aanvaller. Ook komt de Duitse manager van de Engelse grootmacht aan het woord, die na negen maanden al helemaal weg is van Gakpo.

Klopp noemt Gakpo onder meer ‘de oudste jongen van 24 die hij ooit heeft ontmoet’. “Hij is ongelofelijk aardig, ongelofelijk slim. Toen ik Cody ontmoette was hij aanvoerder van zijn oude club in Eindhoven (PSV, red.). Na tien minuten heb je ook wel door waarom.”

Presentatrice Deschamps haakt in. “Ik denk ook dat het komt omdat hij zo lang is, daardoor vergeet je hoe jong hij is.” De welbespraakte Klopp reageert op geheel eigen wijze met een grapje. “Vanuit jouw perspectief is iedereen groot!”

Ibrahim Afellay

De video van Liverpool is goede reclame voor PSV, daar de Brabantse club meermaals terugkomt in het kijkje achter de schermen in Gakpo’s leven. Ook wanneer de vleugelspits wordt gevraagd naar zijn grote inspiratiebron.

Gakpo keek als kind graag naar Afellay, met wie hij uiteindelijk vier wedstrijden zou samenspelen. “Waar ik vandaan kom zijn we allemaal voor PSV. In het team hadden we Afellay. Hij speelde voor PSV, en daarna voor FC Barcelona, dus iedereen in de stad wilde hem zijn.” Gakpo benadrukt dat Afellay tijdens zijn tweede termijn belangrijk was voor de jonge spelers bij PSV.

De Eindtovenaar werd ook geïnspireerd door filmpjes die zijn vader liet zien. “Toen ik begon met voetbal had ik de naam van Diego Maradona op mijn shirt. Ik trainde veel met mijn vader. Ik denk dat Maradona en Pélé vroeger zijn helden waren, want hij liet mij altijd filmpjes van hen zien. Daardoor leerde ik ze kennen, ze waren geweldig”, aldus Gakpo.

Uit de reacties op de video, die inmiddels ruim 128.000 keer is bekeken, blijkt opnieuw dat Gakpo ook in Liverpool populair is. In januari van dit jaar maakte de negentienvoudig international van Oranje de overstap naar Engeland. PSV ontving 42 miljoen euro voor Gakpo, die op Anfield tot medio 2028 tekende.

Hoewel Gakpo in de afgelopen periode een aantal wedstrijden moest missen wegens een blessure, is hij een absolute aanwinst voor Liverpool. In zijn eerste 34 officiële wedstrijden voor de club was Gakpo goed voor 10 doelpunten en 3 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 55 miljoen euro.