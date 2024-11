'Napoli scout Ajax-uitblinker veelvuldig en is volledig overtuigd; waarde geschat op 20 miljoen'

Het goede spel van Ajax onder Francesco Farioli is niet alleen in Nederland opgemerkt. Ook internationale topclubs kijken aandachtig rond in Amsterdam, zo ook Napoli. De huidige Serie A-koploper is volgens La Gazzetta dello Sport volledig overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Kenneth Taylor.

De 22-jarige linkspoot is al langere tijd een veelgezien gezicht in de hoofdmacht van Ajax, maar pas sinds dit seizoen is Taylor een van de dragende spelers. Onder Farioli is Taylor een van de eerste namen die op het opstellingsformulier wordt neergepend.

Dit seizoen blonk de viervoudig Oranje-international uit in zowel de Eredivisie als de Europa League. Taylor kwam tot dusver 21 wedstrijden in actie en was daarin goed voor zes doelpunten en vier assists.

Het levert hem dus interesse van Napoli op. Scouts van de aan de top teruggekeerde Italianen zaten meermaals voor Taylor op de tribune en kwamen anoniem tot de conclusie dat hij over voldoende kwaliteiten beschikt.

"Taylor concentreert zich voor nu op het huidige seizoen, maar het is duidelijk dat de interesse van Napoli hem niet koud laat", zo schrijft de roze sportkrant. "De Serie A blijft een felbegeerde bestemming voor veel Nederlandse spelers."

Volgens La Gazzetta dello Sport schat Ajax Taylors waarde in op twintig miljoen euro. De geboren Alkmaarder beschikt over een tot medio 2027 lopend contract.

Ronald Koeman nam Taylor niet op in de selectie voor de aankomende interlands met het Nederlands elftal. De bondscoach sprak wel met de kandidaat, maar gaf de voorkeur aan, naast de vaste namen, spelers als Mats Wieffer en Quinten Timber.