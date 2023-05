Napoli is dankzij gelijkmaker Osimhen voor het eerst in 33 jaar landskampioen

Donderdag, 4 mei 2023 om 22:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:12

Napoli is voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Italië geworden. Op bezoek bij Udinese volstond een 1-1 gelijkspel voor de ploeg van Luciano Spalletti om de Scudetto veilig te stellen. In de eerste helft bibberde Napoli na de treffer van Udinese-middenvelder Sandi Lovric, maar in de tweede helft zorgde Victor Osimhen met de gelijkmaker voor de absolute bevrijding. Het is de eerste keer in 33 jaar dat de Napolitanen beslag leggen op de landstitel.

Afgelopen zondag had Napoli de landstitel al veilig kunnen stellen bij een overwinning op Salernitana, maar in de 84ste speelminuut voorkwam Boulaye Dia dat Napoli op eigen veld de Scudetto veroverde: 1-1. Spalletti koos ervoor om zijn ploeg op twee plekken te wijzigen ten opzichte van het duel met de nummer veertien van de Serie A. Rechtsvoorin moest Hirving Lozano plaatsmaken voor Eljif Elmas, terwijl Tanguy Ndombele links op het middenveld Piotr Zielinski verving.

Wat zullen ze zweten in Napels... Udinese komt voor... ?? Dat betekent dat het feest tot nu toe nog niet doorgaat ??#ZiggoSport #UdineseNapoli pic.twitter.com/gP839UGgjv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2023

De zenuwen leken Napoli serieus parten te spelen, want in de dertiende speelminuut kwam Udinese plotseling op voorsprong. Destiny Udogie gaf de bal in het zestienmetergebied aan Lovric, die de ruimte kreeg om te draaien en doeltreffend uithaalde: 1-0. Het bleek een harde klap voor Napoli, dat na de tegentreffer slechts enkele keren een doorbraak kon vinden. Na een half uur spelen kreeg Osimhen wél de kans om op aangeven van Giovanni Di Lorenzo de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn kopbal ging rakelings naast.

In het tweede bedrijf werd Napoli dreigender en uit de aanvalslust vloeide in de 52ste minuut de cruciale treffer voort. Na een carambole voor het vijandige doel belandde de bal in de zestien voor de voeten van Osimhen, die ijzig kalm bleef en met zijn binnenkant raak schoot: 1-1. Ruim een kwartier later kon invaller Zielinski voor de beslissing zorgen na een fraaie steekpass van Elmas; zijn volley werd echter op fraaie wijze gepareerd door doelman Marco Silvestri. In het restant van de wedstrijd bibberde Napoli nog enkele keren, al kwam de derde landstitel niet meer in gevaar.

OSHIMEN BRENGT NAPOLI OP 1-1 ?? Als de stand zo blijft wint Napoli de Scudetto ??#ZiggoSport #UdineseNapoli pic.twitter.com/VIDPqNjf0X — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2023