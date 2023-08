Roberto Mancini wijst met beschuldigende vinger: ‘Hij liet mij niet met rust’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 09:32 • Laatste update: 10:00

Roberto Mancini heeft gereageerd op zijn plotselinge vertrek als bondscoach van Italië. De 58-jarige Italiaan shockeerde vriend en vijand door middels een e-mail zijn afscheid aan te kondigen. In de nacht van zaterdag op zondag bracht hij de Italiaanse voetbalbond op de hoogte van zijn besluit. De belangrijkste reden? Bondsvoorzitter Gabriele Gravina was achter zijn rug om met zijn opvolging bezig.

In gesprek met La Repubblica wijst Mancini met de beschuldigende vinger in de richting van Gravina. "Ik vertelde hem dat ik in deze maanden steun en rust nodig had, maar dat gunde hij mij niet en dus heb ik ontslag genomen", aldus Mancini. "Hij had mij kunnen houden als hij dat wilde, maar hij heeft een jaar lang geprobeerd om een revolutie teweeg te brengen in mijn staf." Gravina wilde naar verluidt Leonardo Bonucci toevoegen aan de technische staf van Mancini.

"Ik probeerde hem te vertellen dat hij hooguit een paar nieuwe gezichten kon toevoegen, maar het is onmogelijk om twee mensen weg te halen uit een succesvolle samenstelling. Ik zou degene moeten zijn die besluit om een lid van mijn staf te vervangen", is Mancini stellig. Onlangs werd al bekend dat Gianluigi Buffon aan de slag gaat als teammanager bij de nationale ploeg. De grote kloof tussen de technische leiding en Mancini zou uiteindelijk ten grondslag hebben gelegen aan zijn vertrek.

Opvolger

In Italië wordt ondertussen druk gespeculeerd over de opvolging van Mancini. Luciano Spalletti lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn. De 64-jarige Italiaan liet al eerder doorschemeren graag aan de slag te gaan als bondscoach en krijgt die kans nu eerder dan verwacht. Spalletti had oorspronkelijk als plan om rustig aan te doen na zijn vertrek bij Napoli, maar sprak al met Gravina over de opvolging van Mancini en lijkt spoedig gepresenteerd te worden.

Mancini trad, na zijn vertrek bij Zenit Sint-Petersburg, in mei 2018 aan als bondscoach van Italië. De voormalig voetballer loodste het land drie jaar later naar de Europese titel, maar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor het WK in Qatar. Afgelopen juni speelde Italië wel de Final Four van de Nations League, waar het als derde eindigde na Nederland te hebben verslagen in de troostfinale. Het land bezet momenteel de derde plek in Groep C van de EK-kwalificatie.