Naci Ünüvar haalt woede van Ajax-fans op de hals met bericht op Twitter

Zondag, 17 september 2023 om 21:37 • Wessel Antes • Laatste update: 21:52

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Naci Ünüvar heeft zich zondag niet populair gemaakt bij diverse supporters van Ajax. De twintigjarige huurling van FC Twente, die in de Johan Cruijff Arena nog tot medio 2026 vastligt, bepaalde de eindstand in De Grolsch Veste op 3-1. De rechtspoot vierde zijn doelpunt vervolgens door uitgebreid te juichen en plaatste een foto en video van het bewuste moment op Twitter. Een deel van de Ajax-fans reageert not amused op de post van het jeugdproduct. Ünüvar wordt verweten dat zijn tweet ‘respectloos’ is, terwijl anderen hem niet meer in een Ajax-shirt willen zien. “Je hoeft niet meer terug te komen”, schrijft een boze twitteraar. “Juichen tegen je werkgever, juichen tegen je jeugdclub. Echt ongelooflijk jonge...”, laat een ander weten. Ünüvar kan echter ook rekenen op diverse complimenten. "Meer Ajacied dan de meesten in de huidige Ajax selectie. Goed doelpunt Naci, volgend jaar thuiskomen en vlammen."