Rentree Henk de Jong bij Cambuur valt na mislukte comeback in het water

Zondag, 15 oktober 2023 om 18:40 • Bart DHanis • Laatste update: 18:45

Henk de Jong is er niet in geslaagd om zijn rentree bij SC Cambuur te bezegelen met een overwinning. De Jong volgde deze week de ontslagen Sjors Ultee op als trainer bij de Friezen, maar wist het tij nog niet te keren. Jean-Paul van Gastel blijft dankzij de 2-3 overwinning in Leeuwarden ongeslagen als trainer van NAC Breda. Tom Boere, Boy Kemper en Jan Van den Bergh namen de Brabantse doelpuntenproductie voor hun rekening. Voor Cambuur was Michael Breij twee keer trefzeker.

Cambuur werd als eerste gevaarlijk. Een indirecte vrije trap bleef hangen in het strafschopgebied, maar werd uiteindelijk prooi voor Tein Troost. De thuisploeg had in het eerste half uur veelvuldig de bal, al werden echt grote kansen niet gecreëerd. Na iets minder dan dertig minuten liet NAC zich voor het eerst zien. De ploeg van Van Gastel zag een prima aanval worden afgerond door Boere: 0-1.

Luttele minuten later wist NAC de voorsprong al te verdubbelen. Kemper pikte de bal op ter hoogte van de middenlijn en zette zelf een aanval op. De verdediger kreeg de bal in het strafschopgebied terug van Boere en schoot hem met de buitenkant van zijn voet in de kruising: 0-2.

Nadat Yanick van Osch vlak voor rust de derde Bredase treffer wist te voorkomen, werd in de slotseconde van de eerste helft de schade voor Cambuur alsnog groter. Van den Bergh stond bij een hoekschop van Clint Leemans volledig vrij en liet de kans niet onbenut: 0-3.

Na de thee begonnen de Friezen aan hun remontada. In de 56e minuut haalde Breij van ver buiten het strafschopgebied de trekker over en zag hij zijn poging hard en laag in het Brabantse doel belanden: 1-3.

In het restant van het tweede bedrijf bleef Cambuur aandringen. Na een aantal kleine kansjes mist Breij een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer te maken. Hij volleerde een voorzet van Thomas Poll laag in het doel en maakte zo zijn tweede van het duel: 2-3.

In het slotoffensief werd Cambuur niet echt gevaarlijk en moest van Osch nog ingrijpen om de 2-4 van NAC te voorkomen. Door de nederlaag blijft Cambuur twaalfde. NAC stijgt naar plek negen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 10 7 2 1 17 23 2 Willem II 10 6 2 2 6 20 3 FC Emmen 9 5 3 1 6 18 4 ADO Den Haag 9 5 3 1 6 18 5 FC Eindhoven 9 4 5 0 5 17 6 VVV-Venlo 10 4 3 3 -1 15 7 FC Dordrecht 9 3 5 1 4 14 8 De Graafschap 9 4 2 3 0 14 9 NAC Breda 10 4 2 4 -2 14 10 Helmond Sport 9 4 1 4 4 13 11 FC Groningen 9 4 1 4 4 13 12 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 13 SC Cambuur 10 4 1 5 -1 13 14 Jong AZ 9 3 2 4 -2 11 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 10 3 1 6 -4 10 17 FC Den Bosch 10 3 0 7 -6 9 18 Telstar 10 2 1 7 -9 7 19 Jong Ajax 9 1 2 6 -8 5 20 TOP Oss 9 1 1 7 -6 4