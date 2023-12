'De Ligt is de reden geweest dat ik naar de linksbackpositie ben verhuisd’

Het gaat NAC momenteel voor de wind. De Bredanaars zijn bezig aan een uitstekende serie. Een van de blikvangers is rots in de branding Boy Kemper (24). De verdediger speelde vier jaar lang in de jeugdopleiding van Ajax en was publiekslieveling en aanvoerder bij ADO Den Haag. In gesprek met Voetbalzone vertelt hij uitgebreid over mooie tijden in Amsterdam, een rigoureuze beslissing van Dirk Kuijt én een bewogen eerste half jaar bij NAC.

“Dat jij geïnterviewd wordt is echt bizar”, roept doelman en goede vriend Tein Troost grappend richting Kemper, waarna de verdediger een glimlach niet kan onderdrukken. Kemper is geliefd binnen de selectie van NAC. Dat blijkt ook uit de ‘vergeet je mij niet te noemen?’ van teammanager John Karelse en een plagende reactie van ploeggenoot Jan van den Bergh aan het eind van het interview: “Is Boy nu nog steeds aan het praten? Nu weet je wat wij in de kleedkamer meemaken...”

Kemper (linls) staat sinds afgelopen zomer onder contract bij NAC.

De training van NAC zit erop en het is een komen en gaan van spelers en stafleden in de kantine van het trainingscomplex in Zundert, waar al snel blijkt dat de sfeer aanzienlijk beter is dan begin dit seizoen. “We zijn eigenlijk één grote vriendengroep”, legt Kemper uit. “Dat is misschien wel onze kracht. Iedereen is goed met elkaar en die uitstekende teamgeest moeten we doorvertalen op het veld. Ik ga in ieder geval elke dag met plezier naar de club.”

Kemper speelde twaalf jaar in de jeugdopleiding van FC Volendam en groeide op in het vissersdorp. “Dat was echt een leuke tijd. Mijn ploeggenoten bestonden overwegend uit vrienden en klasgenoten van de basisschool. Tot de eerstejaars B-junioren zaten de meesten nog wel in mijn team. Daarna zijn er jongens afgevallen of hebben ze andere keuzes gemaakt.”

Zelf koos Kemper als A-junior voor een overstap naar Ajax. “Ik hoorde rond de winter voor het eerst van de interesse. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik was aan het leren voor mijn examens en toen werd ik opeens gebeld via WhatsApp.” De Volendammer speelde direct alles bij Ajax Onder 19, maar merkte wel direct een verschil in intensiteit. “Het was inderdaad aanpoten, we trainden twee keer op een dag en ik had net mijn examens afgerond. Daarna ben ik gestopt met school. ‘s Ochtends rond negen uur de eerste training, dat was vaak individuele techniektraining. Om drie uur ‘s middags de tweede training. Avondeten deden we op de club en dan kwam ik laat op de dag pas thuis. Ik had wel mijn rijbewijs, maar was pas zeventien jaar, dus ik mocht nog niet alleen rijden. Vandaar dat ik altijd het openbaar vervoer pakte.”

Het was voor Kemper een groot contrast met zijn tijd bij Volendam, waar hij ‘s ochtends naar school ging, zijn voetbaltas meenam en vervolgens slechts twee minuten hoefde te fietsen. “Na de training was ik zo thuis, maar als je iedere jeugdvoetballer vraagt naar zijn favoriete club, dan krijg je Ajax, PSV, Feyenoord of AZ als antwoord, dus over mijn transfer naar Ajax hoefde ik niet lang na te denken.”

In totaal speelde Kemper 41 officiële duels namens Jong Ajax.

Kemper omschrijft zijn tijd bij Ajax als ‘enorm leerzaam’. Zo krijgt hij al snel de kans om veel minuten te maken in de UEFA Youth League. “Ik heb tegen veel jongens gespeeld die ook de Europese top hebben gehaald: Moise Kean, Achraf Hakimi etcetera. In die Youth League-wedstrijden speelde ik samen met jongens als Noa Lang en Justin Kluivert. Mijn allereerste wedstrijd in het toernooi was tegen het IJslandse Breidablik, toen deed ook Matthijs de Ligt mee. Dat is eigenlijk de reden geweest dat ik naar de linksbackpositie ben verhuisd.”

Bewogen Jong Ajax-debuut

Als Kemper gevraagd wordt naar zijn debuut in het betaald voetbal hoeft hij niet lang na te denken. “Dat was Cambuur-uit in 2017. We wonnen daar met Jong Ajax met 1-2, maar het was wel een hele bijzondere wedstrijd. Het duel werd al snel tijdelijk gestaakt, omdat de Cambuur-supporters honderden tennisballen het veld op gooiden. Die tennisballen moesten bingoballen voorstellen. Ze wilden een statement maken met een spandoek waarop stond: ‘Maak van de Keuken Kampioen Divisie geen beloftenbingo.’”

“Elke wedstrijd hingen er destijds wel spandoeken waarop supporters van de overige Keuken Kampioen Divisie-clubs hun afkeer tegen de beloftenploegen kenbaar maakten. We kregen tijdens dat duel met Cambuur ook een bierdouche, dus je kunt zeker spreken over een bewogen debuut.”

Spelen tegen Kudus

De genoemde ‘beloftenbingo’ vindt ruim zes jaar later nog steeds zo nu en dan plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Zo kreeg Gastón Ávila - die afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro werd ingelijfd door Ajax - recent een basisplaats bij de beloftenploeg en speelde Ricardo Pepi - afgelopen woensdag nog matchwinner van PSV bij Sevilla in de Champions League - maandagavond uitgerekend tegen het NAC van Kemper mee met Jong PSV.

Kemper namens ADO in actie tegen zijn oude club Ajax.

Kemper zijn mening over de beloftenploegen is in al die jaren echter niet veranderd. “Ik denk dat het belangrijk is voor het Nederlandse voetbal. Veel jonge talenten kunnen op deze manier al ervaring opdoen in de Keuken Kampioen Divisie. Als je hier bij NAC doorbreekt, dan heb je altijd jeugdvoetbal gespeeld. In het betaald voetbal moet je er gelijk staan en direct presteren. Bij de beloftenteams draait het om de ontwikkeling van spelers, maar je hebt wel alles al meegemaakt. Je speelt in veel grotere stadions.”

De verdediger stipt aan dat hij voor zijn transfer naar ADO Den Haag in 2020 ook veel ervaring heeft opgedaan in Jong Ajax. “Dan ben je niet zo snel onder de indruk van supporters op de tribune etcetera. Ik moest vorig jaar met ADO op maandagavond tegen Mohammed Kudus spelen, dat is natuurlijk niet heel leuk, maar zoiets hoort erbij. Voor het Nederlandse voetbal is het naar mijn mening wel goed dat de beloftenploegen meedoen in de Keuken Kampioen Divisie.”

Talentvolle lichting

Kemper speelt uiteindelijk vier seizoenen in Amsterdam en heeft de kleedkamer gedeeld met veel talentvolle ploeggenoten. Of er een speler voor hem bovenuit stak, vindt hij lastig te zeggen. “Dat zijn er zo veel geweest. We hadden sowieso een hele goede lichting. Lang, Kluivert, De Ligt had ik net al genoemd. Kaj Sierhuis, Ryan Gravenberch, Dani de Wit, Azor Matusiwa, Quinten en Jurriën Timber, Sven Botman, Brian Brobbey, Sergiño Dest etcetera. Kies dan maar eens één speler uit, haha.”

In de A1 en Jong Ajax speelde Kemper veel samen met Sven Botman. De Volendammer is enigszins verrast dat zijn ex-ploeggenoot inmiddels bij Premier League-gigant Newcastle United speelt. “Als ik eerlijk ben wel. Hij was geen typische Ajax-verdediger, maar dat ben ik ook niet. Als je ziet hoe hij zich ontwikkeld heeft, dat is echt bizar. Ik denk dat hij nu niet meer weg te denken is bij Newcastle en hij is ook in beeld bij het Nederlands elftal. Dat vind ik echt heel knap.”

Kemper heeft wel een verklaring voor het feit dat veel verdedigers die hun jeugdopleiding bij Ajax genoten uiteindelijk weten te slagen in het buitenland en noemt Perr Schuurs als een mooi voorbeeld. “Er was bij Ajax vaak kritiek op hem, maar hij wordt aanbeden in Italië. Hij kan naast verdedigen ook goed voetballen, dat soort types zie je niet vaak in het buitenland. Ik zie een transfer naar Italië in de toekomst ook zeker wel zitten. Kijk maar hoeveel Nederlanders er daar doorbreken: Teun Koopmeiners, Hans Hateboer, Perr Schuurs, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij etcetera.”

Samen met Xander Severina was Kemper afgelopen seizoen een van de lichtpuntjes bij ADO.

Transfer naar ADO

Kemper zelf bewandelt de geleidelijke weg. Ondanks een eenjarig contract bij Ajax kiest hij in 2020 voor een transfer naar ADO. De linkspoot komt mede door een hamstringblessure tijdens zijn laatste seizoen nog amper aan spelen toe bij Jong Ajax en wil koste wat kost ervaring opdoen in de Eredivisie.

ADO biedt op dat moment uitkomst. “Ajax gunde mij die transfer, omdat ik nooit moeilijk deed”, legt Kemper uit. “Jurriën Timber speelde toen linksback bij de beloftenploeg en echt perspectief op speeltijd had ik daardoor ook niet. Ik trainde enorm vaak met het eerste elftal mee, maar uiteindelijk wil je ook gewoon wedstrijden spelen. Vandaar dat ik voor een transfer naar ADO koos.”

Kemper was blij dat hij in Den Haag vlieguren kon maken in de Eredivisie. De coronapandemie zorgde echter tot zijn grote teleurstelling voor een hele andere beleving. “Al snel speelden we voor lege tribunes. “Het begon met tachtig procent van de capaciteit in de stadions en na enkele wedstrijden mocht er helemaal geen publiek meer bij de wedstrijden aanwezig zijn. Dat was wel zuur en natuurlijk ook jammer dat we dat seizoen degradeerden.”

Dirk Kuijt

Bij ADO maakte Kemper drie bewogen jaren mee. De club had het financieel zwaar en afgelopen seizoen werd er onder Dirk Kuijt ver ondermaats gepresteerd. De verdediger erkent dat hij toen zelf ook in een lastige periode heeft gezeten. “Ik speelde toen al drie jaar lang wekelijks met zware pijnstillers om maar te kunnen voetballen. Ik had een Haglundse exostose, dat zorgt voor een pijnlijke, harde zwelling aan de achterkant van het hielbeen. Deze zwelling zit meestal aan de buitenzijde van de aanhechting van de achillespees.”

“Elke keer dacht ik dat het in de zomer wel weg zou gaan. Tijdens de voorbereiding van het afgelopen seizoen ben ik in een kuil gestapt, toen heeft die enkel weer een klap gehad. Dat is eigenlijk wel de druppel geweest. Met heel veel pijnstillers heb ik toch nog iets van acht wedstrijden gespeeld. Toen zei Dirk Kuijt: ‘Ik ga je in bescherming nemen. Ik weet zelf dat je nooit de beslissing zou nemen om nu een operatie te ondergaan, maar je gaat nu onder het mes, want je moet ook aan je eigen gezondheid denken.’”

Kemper is Kuijt voor die beslissing tot op de dag van vandaag nog altijd dankbaar. “Anders had ik er nu nog steeds mee gelopen." Het is ook wel een beetje hoe ik ben: niet klagen en nooit opgeven. Het ging alleen op een gegeven moment echt niet meer. Ik ging anders lopen, het leek wel of ik stenen in mijn schoenen had. Ik ben echt blij dat ik me toen eraan heb laten opereren, want ik speel nu pijnvrij.”

Kuijt als trainer van ADO Den Haag.

Bijna drie maanden is Kemper uit de roulatie. Begin dit kalenderjaar maakt hij zijn rentree, maar Kuijt heeft op dat moment al zijn congé gekregen. Onder diens opvolger, de enorm ervaren Dick Advocaat, moet ADO weer de omhoog zien te vinden. “Het lag zeker niet aan Kuijt, maar je hebt soms van die seizoenen dat het gewoon niet loopt. Misschien paste de speelstijl niet bij de spelersgroep, dat zou ook kunnen. Advocaat ging weer terug naar de basis. De verdedigende organisatie kwam beter te staan, we kregen weer vertrouwen en dat was ook terug te zien in de resultaten. Uiteindelijk hebben we net niet de play-offs gehaald, al moesten we ook wel van heel ver komen.”

Keuze voor NAC

In de zomer van 2023 komt er een einde aan het driejarige dienstverband van Kemper bij ADO. De mandekker benadrukt altijd te hebben opengestaan voor gesprekken met de Haagse club. “ADO was natuurlijk net overgenomen. Algemeen directeur Edwin Reijntjes ging weg en er moest nog een nieuwe technisch directeur komen. Ignacio Berestain was de contactpersoon richting de spelers. Hij gaf in de winterstop aan dat ADO met mij wilde verlengen. Ik kreeg een aanbieding, maar daar sprak niet echt heel veel vertrouwen uit. Ik heb toen mijn eisen neergelegd, alleen naarmate het seizoen vorderde heb ik niks meer gehoord.”

“Joris Mathijsen werd in mei aangesteld als nieuwe technisch directeur, toen liep ik al bijna uit mijn contract. Ik heb gewacht, er kwam interesse van andere clubs, waarmee ik vanzelfsprekend in gesprek ben gegaan. NAC deed een aanbieding. Die heb ik nog bij ADO neergelegd, omdat ze eerder lieten weten dat ze mij wilden behouden. Berestain bevestigde dat en legde het neer bij Mathijssen, die me binnen drie dagen zou bellen, Tot de dag van vandaag heeft hij dat alleen niet gedaan. Ik heb mijn best gedaan en ben altijd netjes geweest. Ik ga hem niet zelf bellen. Ik heb de aanbieding van NAC nog bij ADO neergelegd en meer kon ik eigenlijk niet doen.”

Kemper benadrukt momenteel heel blij te zijn bij NAC, een club die in zijn ogen te vergelijken is met ADO. “Het zijn twee echte volksclubs. Het grote verschil is dat het stadion hier elke week vol zit. Het mooiste zou zijn als zowel NAC als ADO dit seizoen weet te promoveren.”

Valse start onder Hyballa

Waar Kemper bij ADO drie roerige jaren kende, maakt hij bij NAC ook bewogen eerste maanden mee. Het huidige seizoen is pas vijf competitiewedstrijden onderweg wanneer trainer Peter Hyballa op staande voet wordt ontslagen. “Bij ADO heb ik drie of vier trainers gehad, zoiets hoort ook bij de voetballerij”, geeft Kemper nuchter aan. “Hyballa was heel erg uitgesproken. Hij zei wat hij dacht. Sommige jongens konden daar goed mee omgaan, anderen iets minder. Door de directie is besloten dat het niet langer verder kon.”

Kemper in extase na zijn winnende treffer tegen FC Groningen (3-2).

Onder Hyballa’s opvolger Jean-Paul van Gastel beleefde NAC een frisse start. “Zo heb ik dat ook ervaren, ja. Van Gastel is een hele andere trainer. Hij is rustiger, wat meer een gevoelsmens en praat met iedereen persoonlijk. Ik denk dat dit ook wat meer bij onze groep past. Je ziet nu ook dat we de stijgende lijn te pakken hebben. We hebben nu nog drie wedstrijden tot de winterstop. In het meest ideale scenario win je ze allemaal en dan doen we weer helemaal mee.”

Kemper staat te boek als een multifunctionele verdediger. Ook dit seizoen heeft hij al op veel posities gestaan. “Rechtsback, rechts centraal achterin, ik ben zelfs een keer als linksbuiten ingevallen. Mijn voorkeur gaat echter uit naar de linksbackpositie of links centraal in een vijfmansdefensie. Dat laatste vind ik ook wel fijn, maar beide posities voelen heel vertrouwelijk.”

Avondjes NAC

Als Kemper gevraagd wordt naar zijn mooiste moment bij NAC, hoeft hij begrijpelijkerwijs niet lang na te denken. Begin oktober werd hij de man van de wedstrijd tegen FC Groningen door in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion diep in blessuretijd de 3-2 tegen de touwen te koppen. “Ik denk dat elke jongen die voetbalt daarvan droomt”, zegt hij met een brede glimlach. “In een vol stadion in de laatste minuut de winnende maken… Het liefst doe je het in de Champions League-finale, maar dit doelpunt tegen Groningen was wel heel lekker.”

De verdediger omschrijft de spectaculaire wedstrijd als ‘een ultiem avondje NAC’. “Als je zo’n avond moet omschrijven, dan kom je al snel uit bij deze wedstrijd. De sfeer bij onze thuiswedstrijden is altijd goed. De week erna scoorde ik ook nog tegen SC Cambuur. We zaten toen gelijk in de winning mood.

NAC is bezig aan een sterke reeks. Zo werden er uit de laatste vier duels tien punten behaald. Na een ietwat teleurstellend gelijkspel tegen Ajax (1-1) werd MVV Maastricht vorige maand eenvoudig aan de kant gezet (1-4). Kemper heeft wel een verklaring voor de overtuigende zege op de Limburgers. “Tegen MVV deed ik niet mee, hè. Toen was ik geschorst, misschien lag het daaraan, haha!”

“Bij Jong Ajax weet je dat al die spelers goed kunnen voetballen. Dat zijn altijd lastige wedstrijden. Het maakt niet uit op welke plek ze staan. Uit bij NAC willen ze in een vol stadion gas geven. Op bezoek bij, met alle respect, Helmond Sport of Telstar zie je toch dat ze iets minder geven. We hadden ook wel de kans om tegen Jong Ajax te winnen, maar we maakten onze mogelijkheden niet af.”

Op zijn plek in Breda

Kemper speelt nu vijf maanden bij NAC en voelt zich al helemaal op zijn plek in Breda. “Ik heb hier een huis gekocht, want vanaf Volendam is het niet aan te rijden. Je doet er een kleine anderhalf uur over als je door kunt rijden, maar ‘s ochtends heb je altijd file natuurlijk.” Hij geeft aan de binding met de stad enorm belangrijk te vinden. “Je weet zo ook beter wat er leeft bij de supporters. Ik maak vaak genoeg in de stad een praatje. Heel vaak gaan we met wat ploeggenoten ergens een bakje koffie drinken. Er is eigenlijk altijd leven in de stad.”

Inmiddels gaat Kemper richting de 150 officiële duels in het betaald voetbal. In de afgelopen 5,5 jaar heeft hij tegen heel wat lastige tegenstanders gespeeld. Degene die er echter voor hem bovenuit sprong is Klaas-Jan Huntelaar. “Ik speelde toen met ADO in een vijfmansdefensie tegen Ajax. Huntelaar stond in de spits. Als je ziet hoe slim hij in de duels is. Dan komt er een voorzet en denk je dat je goed staat opgesteld, maar dan krijg je net een klein duwtje in je rug.”

“Antony speelde ook nog op rechtsbuiten. Ik denk dat je tegen Ajax nooit een eenvoudige middag hebt, maar je merkt dan wel echt een verschil in kwaliteit. Ik heb vaak met het eerste elftal van Ajax getraind. Je ziet dat ze dan toch in een wedstrijd nog een tandje bij kunnen schakelen. Vooral bij Huntelaar had ik dat idee. Die gozer is zo slim in het kiezen van positie.”

Door de zeer overtuigende zege op Jong PSV (0-5) is NAC aangesloten bij de brede top van de Keuken Kampioen Divisie, op slechts vier punten van nummer twee Roda JC. Kemper ziet het restant van het seizoen dan ook met veel vertrouwen tegemoet. “Iedereen heeft bij ons zijn kwaliteiten. We hebben niet echt mannetjes in onze selectie. Als je ook kijkt naar onze doelpuntenmakers: ik heb twee keer gescoord, Jan Van den Bergh drie keer, Tom Boere maakt er een paar. Sigurd Haugen was onlangs belangrijk tegen FC Den Bosch.”

“Dominik Janosek is dan echt wel onderscheidend qua statistieken, maar iedereen heeft zijn aandeel in de zeges. Als je echt van één speler afhankelijk bent en die is uit vorm, dan heb je een probleem. Bij ons zie je dat veel verschillende spelers belangrijk kunnen zijn. Dat is misschien wel onze kracht dit jaar.”