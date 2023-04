NAC Breda zet dankzij schitterende doelpunten reuzenstap richting play-offs

Zaterdag, 29 april 2023 om 20:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:52

NAC Breda heeft zaterdagavond een grote stap gezet richting de play-offs. De Parel van het Zuiden won in eigen huis met 4-2 van Roda JC dankzij treffers van Elías Már Omarsson, Ezechiel Banzuzi, Victor Wernersson en invaller Sabir Agougil. Vooral de laatste twee treffers waren van grote schoonheid. Jort van der Sande was tevens belangrijk met drie assists. NAC stijgt door de zege naar de vijfde plaats en kan deelname aan de play-offs bijna niet meer mislopen.

Bij NAC was er een opvallende basisplaats voor Odysseus Velanas. De middenvelder, die eerder dit seizoen nog de aanvoerder van de Bredanaars was, moest het de afgelopen weken doen met een reserverol. In februari gaf hij tot teleurstelling van de clubleiding aan zijn aflopende verbintenis niet te willen verlengen. De eerste goede aanval van de thuisploeg leverde meteen een treffer op. Omarsson werd na balverlies van Teun Bijleveld diep gestuurd, combineerde met Van der Sande om vervolgens koel raak te schieten: 1-0.

?????????????????? ?????????? Technisch perfect geschoten door Victor Wernersson! — ESPN NL (@ESPNnl) April 29, 2023

Halverwege de tweede helft was ook de 2-0 van NAC een feit. Opnieuw was Van der Sande de aangever. De spits legde de bal op het hoofd van Banzuzi, die zijn ploeg eerder deze week nog aan een punt hielp tegen Willem II (1-1). De spanning werd tien minuten voor rust teruggebracht, nadat Niek Vossebelt uit een rebound raak schoot: 2-1. Nog voor rust bracht de ploeg van Peter Hyballa de marge weer terug naar twee en dat deed het op schitterende wijze. Linksback Wernersson schoot op fraaie wijze raak door een voorzet van Van der Sande met zijn chocoladebeen via de binnenkant van de paal tot doelpunt te promoveren.

Voor NAC leek er in de tweede helft lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Invaller Aimé Omgba was nog dicht bij de 4-1, maar zag zijn schot op de paal belanden. Vrijwel uit het niets maakte Roda tien minuten voor tijd toch weer de 3-2. Van der Heide tikte de bal eerst behendig voorbij Wernersson, waarna hij de benedenhoek vond. Vlak voor het laatste fluitsignaal nam NAC definitief afstand van de Limburgers. Rody de Boer gleed weg bij een uittrap, waardoor Agougil op knappe wijze van afstand raak wist te schieten: 4-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 35 25 4 6 55 79 2 Heracles Almelo 35 24 4 7 54 76 3 Almere City FC 35 20 6 9 18 66 4 Willem II 34 17 9 8 24 60 5 NAC Breda 35 17 5 13 2 56 6 MVV Maastricht 35 17 5 13 1 56 7 FC Eindhoven 35 15 9 11 4 54 8 VVV-Venlo 35 15 8 12 4 53 9 Telstar 35 13 10 12 -13 49 10 Jong AZ 35 13 8 14 3 47 11 ADO Den Haag 35 12 11 12 -6 47 12 De Graafschap 34 13 7 14 8 46 13 Jong Ajax 35 11 10 14 -2 43 14 Roda JC Kerkrade 35 12 6 17 -7 42 15 Jong PSV 35 11 8 16 -5 41 16 Helmond Sport 35 10 9 16 -18 39 17 FC Dordrecht 35 9 6 20 -25 33 18 FC Den Bosch 35 10 3 22 -36 33 19 TOP Oss 35 9 5 21 -32 32 20 Jong FC Utrecht 35 7 5 23 -29 26