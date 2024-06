NAC Breda slaat gigantische slag met toezegging: ‘Ik blijf honderd procent’

NAC Breda verzekerde zich zondagavond via de Keuken Kampioen Play-Offs ternauwernood van promotie naar de Eredivisie. De nummer 8 van de Keuken Kampioen Divisie heeft met het oog op volgend Eredivisieseizoen nog wel een hoop werk te verrichten in het samenstellen van de selectie. Zo zullen sleutelspelers aan boord gehouden moeten worden en zal een extra kwaliteitsimpuls nodig zijn.

Tot die sleutelspelers behoort ook Dominik Janosek. De 25-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler was afgelopen seizoen goed voor 15 doelpunten en 11 assists in 45 optredens namens de Bredanaars. Met 4 goals in de play-offs had de Tsjech een groot aandeel in de promotie van NAC, dat vurig hoopt Janosek te kunnen behouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Maandag, tijdens de huldiging op de Grote Markt in Breda, liet Janosek doorschemeren waar zijn toekomstplannen liggen. “Ik kijk enorm uit naar het nieuwe seizoen. Ik heb een doorlopend contract en ga nergens heen. NAC is mijn club, daarvoor wil ik spelen”, zei de Tsjech tegenover BN De Stem. Janosek heeft in het Rat Verlegh Stadion nog een contract tot medio 2025.

Janosek kijkt vooral uit naar de grote wedstrijden. “Honderd procent dat ik erbij ben in de Eredivisie als Ajax, Feyenoord en PSV naar Breda komen voor een Avondje NAC. ‘Oh my god’, dat worden schitterende wedstrijden. Waarom kunnen wij het op een hoger podium ook niet laten zien?”

Janosek is niet de enige die zou willen blijven in Breda. Ook verdediger Jan Van den Bergh liet na de wedstrijd tegen Excelsior (4-1, 6-7 totaal) meteen weten dat er voor hem geen mooiere club is om voor te spelen dan NAC. Spits Sigurd Haugen hoopt bovendien dat NAC de koopoptie in zijn huurcontract zo snel mogelijk licht.

Aan de andere kant hoopt NAC nog wat extra kwaliteit aan de selectie toe te kunnen voegen. De Bredanaars eindigden ten slotte als achtste in de Keuken Kampioen Divisie en plaatsten zich met een gelijkspel bij TOP Oss op de slotdag van de competitie ternauwernood voor de play-offs.

Zo legde het al contact met enige oude bekenden. Een terugkeer van Mats Seuntjens, die al 130 wedstrijden speelde bij De Parel Van Het Zuiden, lijkt al helemaal rond, al ontbreekt de officiële bevestiging nog. Ook wordt gesproken over een mogelijke terugkeer van Ömer Bayram, die zich wil settelen in zijn geboorteplaats Breda. Net als Seuntjens is de voormalig Turks international deze zomer transfervrij.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties