NAC Breda heeft genoeg gezien en neemt besluit over Peter Hyballa

Donderdag, 20 april 2023 om 19:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:05

Peter Hyballa staat ook komend seizoen aan het roer bij NAC Breda, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend. De Duitser werd in januari aangesteld als opvolger van de vorig jaar december ontslagen Robert Molenaar. Hyballa tekende een contract tot het einde seizoen met de optie voor een extra jaar. Die optie is nu gelicht.

Voor NAC Breda, dat achtste staat in de Keuken Kampioen Divisie, is er voldoende reden om door te gaan met Hyballa. "Het zal hiermee duidelijk zijn dat we doorzetten op de ingeslagen weg", laat technisch manager Peter Maas weten op de clubsite. "Gaande het volgend seizoen gaan we op tijd met elkaar in gesprek over een eventueel langere termijn. Voor nu vinden we het continueren met één jaar de beste optie."

Ook Hyballa is content met de contractverlenging. "We gaan door met waar we mee bezig zijn. Ik voel me daar heel prettig bij. Voor nu heb ik de focus op de eerstvolgende wedstrijd staan", aldus de 47-jarige oefenmeester. De volgende wedstrijd voor NAC is het restant van de gestaakte derby tegen Willem II. Op dinsdag 25 april wordt er, met een 0-1 stand voor de Tricolores, voor lege tribunes hervat. Vier dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Roda JC op het programma.

Hyballa zwaaide in 2020 al eens de scepter bij NAC en haalde toen de halve finale van de beker met de Parel van het Zuiden. Na een conflict met technisch directeur Tom Van Den Abbeele, die nu niet meer bij de club werkt, moest de Duitser vertrekken. Hyballa was in het verleden ook trainer bij onder meer NEC, Sturm Graz en Wisla Krakow. Ook werkte hij bij het Deense Esbjerg samen met assistent-trainer Rafael van der Vaart.