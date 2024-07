Naast Chelsea bekeek nog een Engelse grootmacht Ajax-doelman Diant Ramaj

Tim van Duijn verwacht dat Diant Ramaj in de komende weken vertrekt bij Ajax, zo zegt de journalist van Voetbal International in de podcast TransferPioniers. De 22-jarige doelman van Ajax is volgens Van Duijn druk bekeken door Chelsea en Manchester City.

Dinsdag kwam Van Duijn al met de primeur dat Ramaj serieus moet vrezen voor zijn basisplek bij Ajax. Remko Pasveer lijkt onder nieuwbakken trainer Francesco Farioli een streepje voor te hebben op de Duitser als eerste keeper.

Om die reden is een uitgaande transfer van Ramaj niet ondenkbaar. ESPN kwam na de berichtgeving van VI namelijk met het nieuws dat de jonge goalie per direct weg wil bij Ajax. De televisiezender sprak zelfs over chaos in het Amsterdamse keepersgilde, daar Gerónimo Rulli ook wil vertrekken.

De Italiaanse journalist Luca Bendoni, die deel uitmaakt van het verslaggeversteam van Gianluca Di Marzio van de Italiaanse tak van Sky Sport, meldde dinsdag op X dat clubs uit LaLiga en de Premier League de situatie rondom Ramaj in de gaten houden. Chelsea zou zelfs al hebben geïnformeerd in Amsterdam naar de mogelijkheden over een zomertransfer van de keeper.

Een dag later geeft Van Duijn een update over de huidige situatie. “Ik durf wel te zeggen dat hij ergens in de komende weken weggaat. Dat zal inderdaad een club uit de Premier League of een Spaanse club worden, maar welke weet ik echt niet.”

Wel noemt Van Duijn een nieuwe club die Ramaj zou volgen. “Ik weet dat hij druk bekeken is door Manchester City en Chelsea, dat die hem wel op de korrel hebben. Maar er zullen meerdere clubs zijn die hem interessant vinden.” Bij Manchester City lijkt Ederson deze zomer te vertrekken richting Saudi-Arabië.

Ramaj ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro. Vorige zomer nam toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de jonge goalie voor ongeveer 5 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Ramaj kende een lastige start bij Ajax, maar keepte zich gedurende het afgelopen seizoen in de basis. In zijn eerste 31 wedstrijden onder de lat bij Ajax wist de goalie slechts 5 keer de nul te houden. In totaal moest Ramaj 51 tegentreffers incasseren.

