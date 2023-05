‘Na Van den Boomen ook Spierings dicht bij terugkeer in de Eredivisie’

Stijn Spierings is hard op weg naar PSV, zo meldt journalist Mounir Boualin van FC Update. De onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de 27-jarige middenvelder bevinden zich in de afrondende fase. Spierings beschikt bij Toulouse over een aflopend contract, waardoor PSV hem transfervrij kan overnemen van de Franse bekerwinnaar. Tot wanneer de rechtspoot gaat tekenen is nog onbekend. Zaterdagochtend maakte Fabrizio Romano al bekend dat Branco van den Boomen, teamgenoot en boezemvriend van Spierings, gaat tekenen bij Ajax.

De middenvelder, geboren in Alkmaar, gaat bij zijn vierde club in Nederland aan de slag. Eerder stond Spierings onder contract bij AZ, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. In het buitenland speelde de controleur ook voor Levski Sofia en de afgelopen jaren was hij een sleutelspeler op het middenveld van Toulouse. Sinds oktober 2020 speelde Spierings 110 officiële wedstrijden voor les Violets, waarin hij goed was voor vijftien doelpunten en dertien assists. Met de nummer dertien van de Ligue 1 kroonde Spierings zich dit seizoen op verrassende wijze tot bekerwinnaar van Frankrijk.

Dat PSV Spierings weet te binden is verrassend te noemen, daar zijn zaakwaarnemer Ali Dursun tegenover Voetbal International wist te melden dat zijn cliënt goed in de markt ligt. “Er is veel aan de hand rond Stijn. Het gaat om grote clubs. Met alle respect, maar Stijn is op een leeftijd en op een punt in zijn loopbaan dat hij een echt grote stap kan en moet maken”, aldus de zaakwaarnemer. Spierings en Van den Boomen zouden beiden op het lijstje hebben gestaan bij de gehele traditionele top drie. Laatstgenoemde kiest nu dus voor Ajax, terwijl Spierings zich hoogstwaarschijnlijk voor meerdere jaren aan PSV gaat verbinden.

Spierings lijkt bij PSV de opvolger te worden van Ibrahim Sangaré, die hoopt een toptransfer te maken naar het buitenland. Diverse Premier League-clubs en Paris Saint-Germain azen op de komst van de Ivoriaanse middenvelder. Toevalligerwijs werd Sangaré door PSV ook opgepikt bij Toulouse. Voor de fysiek sterke middenvelder betaalden de Eindhovenaren in september 2020 een transfersom van zo´n zeven miljoen euro. Bij een vertrek moet Sangaré komende zomer dertig miljoen meer opleveren. In het Philips Stadion ligt de rechtspoot nog tot medio 2027 vast.

Update Rik Elfrink (12.33 uur):

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is nog niet zeker van de transfer van Spierings, al bevestigt de journalist wel dat PSV belangstelling heeft. “Volgens zijn agenten beslist de middenvelder pas na volgende week wat hij gaat doen. Dus even pas op de plaats, zogezegd. Er is veel interesse, ook vanuit het buitenland.” Het is dus nog afwachten welke berichtgeving juist is.