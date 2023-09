Spierings voltooit knotsgekke zomer en wordt als held onthaald op vliegveld

Donderdag, 14 september 2023

Stijn Spierings heeft zijn terugkeer bij Toulouse voltooid, zo meldt de Franse club via de officiële kanalen. De middenvelder vertrok eerder deze zomer naar RC Lens, maar kende een valse start bij zijn nieuwe werkgever en wordt nu op huurbasis bij les Pitchounes gestald. Uitzinnige fans van Toulouse stonden Spierings woensdagavond op te wachten op het vliegveld.

Spierings is het seizoen matig begonnen bij Lens. De ex-speler van onder meer RKC Waalwijk, AZ en Sparta Rotterdam stond in de eerste vier competitiewedstrijden één keer in de basis en viel de overige drie duels in. Tegen Stade Brestois (3-2 verlies) en Stade Rennes (1-1) maakte hij respectievelijk zes en negen minuten. De overige twee duels werden verloren van Paris Saint-Germain (3-1) en AS Monaco (3-0), waardoor de Fransen momenteel op de zeventiende plaats staan in de Ligue 1.

L'Équipe schrijft over een 'castingfout' van Lens. "Zijn technische vaardigheden sluiten niet aan bij de behoefte van Franck Haise (trainer Lens, red.)", luidt het oordeel. "Spierings heeft de neiging om het spel te vertragen en aanvallende intenties van tegenstanders te onderbreken. Hij versnelt niet en kan het tempo moeilijk opvoeren. In een team dat countert en afwacht kan hij zeker nuttig zijn, alleen speelt Lens niet zo. Het team zet hoog druk."

Spierings kan terugkeren bij Toulouse omdat Franse clubs buiten de transferperiode één speler mogen halen die al in Frankrijk actief is. Wel was er onenigheid over de uitbetaling van het salaris van de middenvelder. Spierings streek afgelopen seizoen bij Toulouse naar verluidt zo'n 30.000 euro per maand op. Met zijn overstap naar Lens werd dit aanzienlijk verhoogd. Een eerder aanbod om zijn contract bij Toulouse te verlengen liep op niets uit, waarop Spierings vertrok.

Het valt nog te betwijfelen of Spierings ook Europees in actie kan komen voor Toulouse, daar de club de lijst reeds heeft ingeleverd bij de UEFA. Mocht de huidige nummer twaalf van de Ligue 1 weten te overwinteren in de Europa League, dan kan Spierings vanaf januari sowieso worden ingeschreven. Toulouse bevindt zich in Groep E met Liverpool, LASK en Union Sint-Gillis.