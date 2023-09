Trainer Lens over ‘delicaat’ vertrek Spierings: ‘We geven ons over’

Donderdag, 14 september 2023 om 20:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:00

Stijn Spierings zorgde voor verbazing in de voetbalwereld door donderdag al na een paar maanden terug te keren bij Toulouse. De middenvelder vertrok eerder deze zomer naar RC Lens, maar kende een valse start bij zijn nieuwe werkgever en wordt nu op huurbasis bij les Pitchounes gestald. Franck Haise, trainer van Lens, reageerde later op de dag op het tijdelijke vertrek van Spierings.

"Hij is een goede speler, daar is geen discussie over", zei Haise volgens RMC Sport op een persconferentie. "Het moet qua spelprincipes een goede match zijn, maar we moeten toegeven dat het moeilijk was. We hebben onszelf de tijd gegeven en we hebben geprobeerd te kijken of het op het veld zou kunnen werken. We beseffen dat het delicaat is, maar we hebben ons overgegeven."

"Er zijn altijd twee opties”, vervolgde Haise. “Of we wachten een jaar en dan gebeurt er wat er gebeurt. Of we vinden de oplossing die zeker niet ideaal is, maar wel het minst slecht voor beide partijen. In overleg met de speler hebben we voor deze optie gekozen. Stijn kent de principes bij Toulouse, en die anders zijn dan de onze."

Spierings begon het seizoen matig bij Lens. De ex-speler van onder meer RKC Waalwijk, AZ en Sparta Rotterdam stond in de eerste vier competitiewedstrijden één keer in de basis en viel de overige drie duels in. L'Équipe schreef al over een 'castingfout' van Lens. "Zijn technische vaardigheden sluiten niet aan bij de behoefte van Franck Haise. Spierings heeft de neiging om het spel te vertragen en aanvallende intenties van tegenstanders te onderbreken. Hij versnelt niet en kan het tempo moeilijk opvoeren. In een team dat countert en afwacht kan hij zeker nuttig zijn, alleen speelt Lens niet zo. Het team zet hoog druk." Spierings kon terugkeren bij Toulouse omdat Franse clubs buiten de transferperiode één speler mogen halen die al in Frankrijk actief is.