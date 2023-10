Na Feyenoord kiest volgende club voor netten: ‘Pijn in ons voetbalhart’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 11:55 • Wessel Antes • Laatste update: 11:56

SC Cambuur voelt zich genoodzaakt om netten op te hangen voor de Noord-tribune van het Cambuur Stadion, zo laat de club weten via een statement op de website. Komende zondag zullen de netten voor het eerst te zien zijn, wanneer de Leeuwarders het om 16:45 uur in eigen huis opnemen tegen NAC Breda.

Cambuur benadrukt in het statement dat het gaat om een tijdelijke maatregel, ‘om te voorkomen dat er wederom plastic bekers richting het speelveld worden gegooid’. Vier van de vijf thuiswedstrijden van Cambuur werden dit seizoen tijdelijk onderbroken door het gooien van plastic bekers richting het speelveld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De club uit Leeuwarden stelt niet anders te kunnen door de eerdere gebeurtenissen. “Dit leverde niet alleen veel klachten op van supporters en sponsoren, ook hangt de club een vooronderzoek en dus mogelijk boetes van de KNVB boven het hoofd”, zo valt te lezen in het statement van Cambuur.

Verder neemt algemeen directeur Ard de Graaf het woord in het statement. “Dit is een maatregel die je niet graag neemt en waarbij we zeker ook enige pijn in ons voetbalhart voelen. Toch voelen we ons in het belang van de club genoodzaakt om dit door te voeren, waarbij ik wel wil benadrukken dat dit hopelijk van tijdelijke aard is.”

Terugkeer Henk de Jong

De wedstrijd tegen NAC zal voor vele Cambuur-supporters ook een positieve kant hebben, daar Henk de Jong terugkeert als trainer van de Friese club. De Leeuwarder is enorm populair bij de aanhang van de club, die momenteel op de elfde plek staat in de Keuken Kampioen Divisie. Sjors Ultee kreeg vanwege de teleurstellende prestaties deze week zijn congé, waardoor De Jong nu voor een ommekeer moet zorgen.

Via de clubwebsite reageerde technisch directeur Etienne Reijnen vol enthousiasme op de terugkeer van De Jong. “Dit zal voor niemand een verrassing zijn en het is inderdaad heel logisch dat wij als club uitkomen bij de meest succesvolle hoofdtrainer uit de clubhistorie. Daarbij is Henk beschikbaar, staat hij nog onder contract bij de club en staat hij bovendien te trappelen om weer aan de slag te kunnen.”

De Jong stond al twee keer eerder als hoofdtrainer voor de groep bij Cambuur. Bijna een jaar geleden moest hij wegens gezondheidsredenen noodgedwongen rust nemen en vertrok hij. In maart werd de trainer succesvol geopereerd aan een cyste in zijn hoofd en inmiddels is De Jong weer volledig fit verklaard door de medici. De oefenmeester won drie keer de Keuken Kampioen Divisie met Cambuur, terwijl hij ook verantwoordelijk is voor de hoogste eindklassering in de Eredivisie in de clubgeschiedenis en het puntenrecord.