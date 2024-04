‘Motie van wantrouwen aanstaande: Van Praag en rest RvC Ajax moeten weg’

Arno Vermeulen heeft zondagavond een noemenswaardige onthulling gedaan bij NOS Studio Voetbal. Volgens de journalist, die aanwezig was bij Ajax - FC Twente, wordt er binnen Ajax gewerkt aan een motie van wantrouwen jegens de Raad van Commissarissen. De bestuursraad zou de voltallige raad willen wegsturen, alleen maar om Michael van Praag te kunnen lozen. "Dat hebben ze ervoor over", weet Vermeulen te melden.

Het gaat zondag bij NOS Studio Voetbal al snel over de crisis bij Ajax. Naast de crisis op het veld rommelt het ook op bestuurlijk niveau bij de Nederlands recordkampioen.

Vermeulen omschrijft het als 'een guerrillaoorlog tussen Michael van Praag en Alex Kroes', en weet welke ontwikkeling eraan zit te komen. "De supporters zijn anti-Van Praag, maar in Ajax-kringen werd in het stadion ook echt wel gesproken van dat er meer gebeurt dan dat."

"Er staat een motie van wantrouwen te wachten ten opzichte van Van Praag", onthult Vermeulen dan. Bij aanvaarding daarvan door de aandeelhouders zou de bestuursraad niet alleen voorzitter Van Praag, maar ook overige commissarissen Leo van Wijk en Danny Blind moeten wegsturen. "Het is een enorme stap, maar dat hebben ze er wel voor over", aldus Vermeulen.

De journalist vermoedt dan ook dat Van Praag uiteindelijk zal sneuvelen. "Ik denk dat Kroes er beter voor staat. Als je de fans achter je hebt en er dreigt een motie van wantrouwen... Er is 25 april nog een ledenvergadering, desnoods 21 mei nog een buitengewone vergadering van aandeelhouders... Ik denk dat het niet houdbaar is en hij het onderspit gaat delven. En dat Kroes er uiteindelijk toch als winnaar uitkomt, óf de AFM (Autoriteit Financiële Markten, red.) moet toch onderzoek gaan doen en hem een flinke douw geven."

De situatie

Ajax bracht een kleine twee weken het persbericht naar buiten dat Kroes per direct geschorst was door de RvC. De algemeen directeur had vlak voor de publicatie van zijn benoeming ruim 17.000 aandelen Ajax gekocht, wat duidde op handel met voorwetenschap. Omdat handel met voorwetenschap strafbaar is in Nederland, voelde de RvC zich genoodzaakt Kroes te schorsen, zo lichtte Van Praag later toe. De RvC-voorzitter gaf tevens te kennen 'dat er geen weg terug was' voor Kroes.

Kroes gaf al snel daarop aan de zaak 'in alle transparantie' aan de AFM te willen voorleggen. Even later bleek dat ook Van Praag een flater had geslagen inzake zijn eigen Ajax-aandelen. Van Praag had zijn eigen aandelenpakket niet laten registreren bij de AFM, wat de spanningen in Amsterdam alleen maar verder deed toenemen. De bestuursraad schaarde zich achter Kroes, en lijkt nu de volgende zet te gaan doen.

