Mohammed Kudus aan de aftrap bij Ajax; Van den Boomen bankzitter

Donderdag, 24 augustus 2023 om 18:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:55

De opstelling van Ajax voor het duel met Ludogorets is bekend. Trainer Maurice Steijn heeft een basisplaats in huis voor Steven Berghuis en Owen Wijndal. Mohammed Kudus nadert een transfer naar West Ham United, maar staat desondanks in de basis. Rechts achterin krijgt Devyne Rensch de voorkeur boven aanwinst Anton Gaaei, terwijl Kenneth Taylor de voorkeur krijgt boven Branco van den Boomen. Het duel begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Jay Gorter staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gevormd door Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato en Wijndal. De controleurs op met middenveld zijn Taylor en Benjamin Tahirovic, terwijl Berghuis de 10-positie inneemt. Kudus (rechts) en Steven Bergwijn (links) zijn de flankspelers die spits Brian Brobbey moeten bedienen.

Ludogorets domineert de Bulgaarse Parva Liga al meer dan een decennium, maar dit seizoen is de ploeg van trainer Ivaylo Petev de competitie slecht begonnen. De club uit Razgrad staat slechts achtste. Petev kan tegen Ajax geen beroep doen op de geblesseerden Denny Gropper en Anton Nedyalkov. Kiril Despodov is wel van de partij. De aanvaller werd de afgelopen twee jaar Bulgaars voetballer van het jaar en wil een stap hogerop maken, maar is vooralsnog speler van Ludogorets. Sergio Padt is ook van de partij, al moest de voormalig doelman van onder meer FC Groningen de laatste wedstrijden missen wegens een blessure. Hij is echter op tijd fit geraakt voor het duel met Ajax.

Ajax kreeg vorig weekend een domper te verwerken bij Excelsior (2-2), al werden de fans na die wedstrijd verblijd met de langverwachte komst van Josip Sutalo. De Kroatische centrumverdediger is meegereisd naar Bulgarije, maar is nog niet speelgerechtigd omdat hij met Dinamo Zagreb dit seizoen al in in de voorronde van een Europees toernooi uitkwam. Ook Chuba Akpom en Gastón Ávila zijn nog niet beschikbaar. Gaaei is wél van de partij, al kondigde Steijn woensdag al aan dat hij niet in de basis zou starten. Berghuis maakt zijn eerste officiële minuten van het seizoen. De rechtsbuiten annex middenvelder is in de Eredivisie nog geschorst, maar kan Ajax in Europa wel gewoon vertegenwoordigen.

Opstelling Ludogorets: Padt; Witry, Verdon, Sonko-Sundberg, Heister; Yordanov, Gonçalves, Piotrowski; Tekpetey, Rwan Seco, Despodov.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Taylor, Berghuis, Tahirovic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.