Mohamed Salah evenaart Premier League-record bij Liverpool; Ryan Gravenberch krijgt rood

Liverpool heeft ook de vierde wedstrijd na het behalen van de landstitel niet winnend weten af te sluiten. De thuiswedstrijd tegen FA Cup-winnaar Crystal Palace eindigde zondagmiddag in een 1-1 gelijkspel. Ryan Gravenberch werd in de tweede helft met een rode kaart van het veld gestuurd. Mohamed Salah tekende in de 84ste minuut voor de gelijkmaker en evenaarde daarmee het record van Alan Shearer en Andy Cole.

Alle Nederlanders stonden in de basis bij Liverpool. Trent Alexander-Arnold moest het met een plekje op de bank doen bij zijn afscheidswedstrijd. Jürgen Klopp zat op de tribune van Anfield. De Duitser was voor het eerst sinds zijn vertrek weer aanwezig bij een duel van Liverpool.

Klopp zag hoe Palace al na negen minuten op voorsprong kwam. Conor Bradley leverde de bal zo in bij Tyrick Mitchell. Laatstgenoemde draaide open en gaf daarna direct mee aan Ismaïla Sarr, die helemaal vrij stond in de as. De Senegalees bleef oog in oog met Alisson Becker koel: 0-1.

Wat volgde was vooral veel balbezit van Liverpool. Dat konden the Reds alleen niet omzetten in veel uitgespeelde kansen. Onder meer Luis Díaz nam het vijandelijke doel onder vuur, maar zonder succes. Palace dacht na iets meer dan een half uur spelen op een 0-2 voorsprong te komen, maar de goal van Jean-Philippe Mateta werd afgekeurd wegens buitenspel.

Alexander-Arnold kwam na rust in het veld. Liverpool bleef daarna op zoek gaan naar de gelijkmaker. Gravenberch probeerde na een uur spelen een penalty te versieren, maar daar trapte scheidsrechter Darren England niet in. De middenvelder kreeg een gele kaart voor die schwalbe. Gravenberch moest zeven minuten later inrukken na een directe rode kaart.

Arne Slot had toen net offensief gewisseld. Dominik Szoboszlai en Ibrahima Konaté gingen naar de kant voor Darwin Núñez en Diogo Jota. Gravenberch ging naast Virgil van Dijk in het centrum van de defensie spelen. Daar ging het ook mis voor de spelmaker van Liverpool. Gravenberch nam een bal verkeerd aan en haalde Daichi Kamada naar de grond. De Nederlander was de laatste man, waardoor England niets anders kon doen dan de rode kaart trekken.

Heel veel last leek Liverpool niet te hebben van die rode kaart. De thuisploeg creëerde in de slotfase namelijk een aantal goede kansen. Alexander-Arnold had een paar geweldige ballen in huis. Eén daarvan was op Núñez, al kon de Uruguayaan die pass niet promoveren tot assist. Even nadat Jota de paal had geraakt, schoot Salah raak.

De Egyptenaar schoot van dichtbij achter Henderson: 1-1. Salah evenaarde met die goal het record van Shearer en Cole, die in één Premier League-seizoen bij 47 doelpunten betrokken waren. Salah heeft die magische grens nu ook bereikt met 29 goals en 18 assists in de competitie. In de slotfase werd niet meer gescoord.