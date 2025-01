Mohamed Ihattaren stond versteld van Ajax: 'Dat gaf ik in de rust aan'

Mohamed Ihattaren beleefde zaterdagavond een persoonlijk hoogtepunt met een treffer tegen zijn ex-club Ajax, al kon hij een 2-1 nederlaag in Amsterdam niet voorkomen. De RKC'er stond na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN en liet daar zijn licht schijnen over de wedstrijd.

Ihattaren stond enkele jaren geleden onder contract bij Ajax, maar daar wist hij zijn carrière uiteindelijk toch geen nieuw leven in te blazen. 'Extra gebrand' was hij desondanks niet. "Ik wil mezelf altijd laten zien. Vandaag speel je tegen Ajax. Dat is top drie in Nederland, dan wil je laten zien wat je kan."

Ajax pakte via Steven Berghuis (strafschop) en Kenneth Taylor een 2-0 voorsprong. Een kleine tien minuten voor het laatste fluitsignaal bracht Ihattaren de spanning terug door met rechts via de binnenkant van de paal raak te schieten. Een sensationeel punt zat er nadien niet in voor de hekkensluiter van de Eredivisie.

Ihattaren had ook voor zijn aansluitingstreffer hoop op een goed resultaat in de Johan Cruijff ArenA. "Op een gegeven moment merkte ik dat ze geen druk meer zetten, en dan voel je dat er ruimtes vallen." De middenvelder krijgt de vraag of dat gegeven hem verbaasde. "Ja. In de rust gaf ik het ook aan aan de jongens. De trainer (Henk Fraser, red.) ook."

"In de eerste helft zag je het wel gebeuren. We herkenden het en dan is het de vraag hoe je ermee omgaat. In de rust hebben we duidelijk aan elkaar aangegeven om te voetballen."

Ihattaren lijkt na een paar moeilijke jaren 'helemaal terug', zo stelt verslaggever Cristian Willaert. Ihattaren gaat daar niet helemaal in mee. "Ik ben blij met mijn goal. Weer negentig minuten gemaakt en woensdag (in de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht, red.) hopelijk weer. Ik ga gewoon door en de rest laat ik aan jullie over. Jullie mogen de titels maken."

Tot slot laat de creatieveling weten dat hij nog niet honderd procent fit is. "Ik heb nog wel even nodig. Ik ben er lange tijd uit geweest, dat komt niet binnen drie à vier wedstrijden aankakken. Maar dat ik op de goede weg ben, dat is duidelijk. Ik krijg goede hulp. Team RKC", besluit Ihattaren met een grote lach.