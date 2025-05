Mohamed Ihattaren heeft duidelijke transfervoorkeur: 'Mijn zaakwaarnemer weet dat ik heel graag...'

Mohamed Ihattaren gaat niet met RKC Waalwijk mee de Keuken Kampioen Divisie in, dat is zo goed als zeker. Na afloop van de seizoensafsluiter tegen Go Ahead Eagles (5-3 winst) spreekt de spelmaker zijn voorkeur over een transfer uit.

In het eigen Mandemakers Stadion sloot RKC het seizoen bepaald niet af in stijl. Het boekte de zesde overwinning van het seizoen, mede dankzij een treffer en een assist van Ihattaren.

De in Waalwijk opgeleefde creatieveling neemt nadien geen blad voor de mond. “Ik ben blij met de winst, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld.” Die laatste gevoelens legt hij meteen uit.

“Het voelt als de laatste wedstrijd bij RKC. Voor de duidelijkheid: het voelt zo, nog niks is zeker. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat dit mijn laatste wedstrijd voor RKC was”, geeft Ihattaren een slinger aan de molen der transfergeruchten.

Wat de volgende stop in zijn loopbaan is, kan Ihattaren nog niet zeggen. “Maar mijn zaakwaarnemer weet wat ik wil. We hebben het vaak over wat er allemaal speelt. Ik hoop over een paar weken een goede beslissing te maken. Ik hoop dat ik een mooie stap kan gaan maken. Zolang er nog niks zeker is, kan ik niet zo veel weggeven.”

Hij schat de kans dat hij behouden blijft voor Nederland in op vijftig procent. “Het is lastig te zeggen. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik heel graag in Nederland wil blijven. Ik voel dat ik hier nog niet klaar ben.”

Met RKC uitkomen in de eerste divisie, dat is geen optie. “Zeker niet. Het moet echt een goede stap omhoog zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik de laatste stap ga maken. Ik moet veel minuten blijven maken. Stap voor stap de weg omhoog zetten.”