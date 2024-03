Mohamed Ihattaren baart opzien met DM naar Nederlands model om 03:52 uur

Mohamed Ihattaren tekende afgelopen december een contract tot het einde van dit kalenderjaar met de optie op nog drie jaar bij Slavia Praag, maar de samenwerking is volgens verschillende media vroegtijdig beëindigd.

Hoewel het nieuws nog niet is bevestigd door de club of Ihattaren zelf, lijkt de linkspoot zelf inmiddels alweer met heel andere dingen bezig te zijn. Zo deelt Maria Tailor, een Nederlands model en modeontwerper, zaterdag een screenshot van een privébericht dat Ihattaren om 03:52 uur naar haar stuurde.

‘Hey’ stuurde de voetballer midden in de nacht naar Tailor, die onder meer bekend is van de realityserie The Real Housewives of Amsterdam. Pas een kleine twaalf uur later, om 15:30 uur, reageerde zij erop, met de tekst ‘Je weet niet wie ik ben…’

Het screenshot van Tailor wordt gedeeld door het Instagram-account Reality FBI, dat er nog een tekst bij plaatst. “Zo te zien maakte Ihattaren het wéér laat vannacht en besloot toen maar uit het niets contact te zoeken met Maria Tailor. Maria Tailor heeft overigens gewoon een vriend, dus waarom hij contact zoekt blijft een mysterie.”

Eerder deelde Reality FBI al foto’s waar Ihattaren ogenschijnlijk lachgas gebruikt. Op zijn Stories was bovendien onlangs te zien dat hij het naar zijn zin had met rapper Emms, van de hiphopformatie Broederliefde.

