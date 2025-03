Peter Bosz hoeft niet te vrezen voor zijn baan bij PSV. De Eindhovenaren willen de komende jaren successen behalen met de 61-jarige trainer, zo vertelt algemeen directeur Marcel Brands in gesprek met het Algemeen Dagblad. De clubleiding van PSV vindt dat de spelersgroep nu aan zet is, valt er te lezen in de krant.

PSV is de tweede seizoenshelft dramatisch gestart. In de competitie werd een ruime voorsprong op Ajax volledig uit handen geven, in de halve finale van de TOTO KNVB Beker was Go Ahead Eagles te sterk en deze week werd de ploeg van Bosz vernederd door Arsenal: 1-7. De druk op de trainer wordt van buitenaf opgevoerd, maar intern is dat niet het geval.

Bosz hoeft niet te vrezen voor zijn ontslag. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen houdt het vertrouwen in de oefenmeester. “Peter is dezelfde trainer die ons vorig jaar glorieus kampioen maakte. Nu gaan we samen de huidige problemen te lijf. En ook de komende jaren willen we succes behalen met hem”, laat Brands optekenen.

Verschillende betrokkenen zijn recent met elkaar gaan zitten, schrijft Maarten Wijffels. “Er zijn op allerlei niveaus binnen PSV scherpe gesprekken gevoerd, zo bevestigen betrokkenen. Variërend van directieniveau tot de spelers onderling. En in de coulissen was er ruggespraak met de Raad van Commissarissen.”

Bosz zag crisis min of meer aankomen

De trainer van PSV stond vrijdagmiddag de pers te woord en vertelde daar dat hij de huidige crisis min of meer aan heeft zien komen. “Ik heb wel signaaltjes opgevangen. Die heb ik eerder dit seizoen benoemd en het is ons niet gelukt om daarop te anticiperen. In fases dat je wedstrijden blijft winnen, denken mensen misschien: waar heb je het over. Nu niet meer.”

“Ik dacht al een verschil te zien in toewijding op de training en dat heb ik ook benoemd. Daarna trainden we weer goed, maar zijn de resultaten slechter geworden”, analyseerde Bosz. “Daarbij blijf ik wel inhoudelijk kijken als trainer en daarom zet ik de wedstrijd tegen Arsenal en de eerste helft van de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles helemaal apart. In de uitwedstrijd in Deventer waren er ook goede momenten.”