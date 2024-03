Moet Oranje basisspeler missen op het EK? ‘Je houdt je hart vast, maar…’

Arne Slot is een tevreden man na het gewonnen duel met FC Utrecht (4-2). De Feyenoord-trainer vond het ondanks de 0-2 achterstand na een halfuur 'een hele goede wedstrijd' van zijn ploeg, 'van het begin tot het eind'. Wel vormde het uitvallen van Quilindschy Hartman een smet op de zege. Slot vreest voor een zware blessure, zo zegt hij in een interview met ESPN.

Feyenoord voltooide zondagmiddag een onvervalste remontada. Na de 0-2 achterstand zette Igor Paixão de ommekeer in met een geweldige afstandsknal, voordat een eigen goal van Oscar Fraulo en goals van Dávid Hancko en Leo Sauer de Rotterdammers de volle buit bezorgden.

Slot keek het schouwspel likkebaardend aan. "Ik vond dat wij vandaag een hele goede wedstrijd gespeeld hebben, van het begin tot het eind", zegt de oefenmeester na afloop.

"Dat klinkt misschien gek, maar ik vond dat wij maar twee dingen niet goed gedaan hebben – de eerste corner verdedigen en daarna het countermoment – maar voor de rest hebben ze bijna geen kans gehad. En zó terugkomen tegen een ploeg als Utrecht, dat was indrukwekkend, wat mij betreft."

Maker van de 3-2 Hancko kan op nog wat extra lof rekenen. "Een geweldige speler", glimlacht Slot, als verslaggever Hans Kraay junior hem naar de prestaties van de Slowaak vraagt. "En wat jullie niet zien, maar ik dagdagelijks zie, is hoe hij bezeten is door het vak en om beter worden."

"Elke bespreking is er niemand die beter oplet dan Dávid, elke training beleeft hij geweldig. Ik heb al met veel profs gewerkt, maar Dávid zit zeker in de top drie beleven van het vak."

Hartman

Het akeligste moment van de middag voltrok zich na een halfuur spelen. Hartman probeerde uit alle macht de doorgebroken Niklas Vesterlund af te stoppen, maar gaf daarbij een strafschop weg en raakte geblesseerd. Het had alle schijn van een zware kwetsuur, kijkend naar de beelden.

Slot dacht direct aan Calvin Stengs, die eind februari iets soortgelijks meemaakte. "Het is afwachten met Hartman", aldus de oefenmeester. "Bij Calvin hield ik mijn hart vast, en dat is eerlijk gezegd nu niet anders. Maar de vorige keer viel het met Calvin reuze mee, en ik kan alleen maar hopen dat dat nu ook zo is. Want net als Calvin is dit ook weer een speler met een kruisbandverleden."

Mochten de scans zwaar letsel uitwijzen, lijkt er een streep door het EK te moeten voor Hartman. De 22-jarige Feyenoorder leek juist een goede kans te maken om komende zomer de linkerflank te bestrijken bij Oranje. Hartman staat vooralsnog op vier interlands in het Nederlands elftal. Bij zijn debuut in oktober was hij direct trefzeker.

